Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Женщины, короткая программа: Сакамото идет за титулом

Во французском Монпелье начался чемпионат мира по фигурному катанию сезона 2021/2022. Турнир открыли одичочницы, которые исполнили короткую программу. По ее результатам лидирует бронзовый призер Олимпийских игр-2022 японка Сакамото Каори, на втором месте – Луна Хендрикс из Бельгии, на третьем – Мэрайя Белл (США).

Напомним, что по решению Международного союза конькобежцев фигуристы из России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

Каори, вдохновленная олимпийской медалью, выдала поистине королевский прокат. Она начала с шикарного двойного акселя, получившего надбавку в 1,65 балла. Затем последовал тройной лутц, оцененный на +1,69. И каскад тройной флип-тройной тулуп во второй половине (+2,12). Все непрыжковые элементы были оценены четвертым уровнем. Как итог, 80,32 балла – новый личный рекорд Сакамото в короткой программе.

Каори Сакамото: Сегодня была хорошая скорость, прыжки были не очень чистые, но я смогла их все выполнить, так что в целом довольна прокатом. Олимпийские игры были главной целью в жизни, так что я очень рада, что смогла выиграть медаль. Но, с другой стороны, теперь у меня нет цели, так что последние три недели были достаточно тяжелыми. Чемпионат мира важен, чтобы получить три квоты на следующий год. Обычно я довольно плохо катаюсь на мировом первенстве, так что буду стремиться к идеальному прокату в произвольной программе. В короткой я хотела выполнить все свои прыжки, и сегодня это у меня получилось.

Луны Хендрикс начала с каскада тройной лутц-тройной тулуп (с небольшим покачиванием на выезде со второго прыжка), а затем исполнила двойной аксель и тройной флип, а также непрыжковые элементы 4-го уровня. 75 баллов – и Луна имеет хорошие шансы на медаль. Если только позволит здоровье.

Луна Хендрикс: Я довольна моим сегодняшним выступлением. Я чувствовала себя уверенно на льду, с прыжками все было хорошо. И несмотря на мои травмы, у меня получилось откатать настолько хорошо, насколько я могу в данный момент. Я в последний раз исполнила эту короткую программу, и я получила огромное удовольствие.

На Олимпийских играх мне не удалось показать свой лучший прокат, поэтому, конечно, хотелось напоследок, чтобы люди увидели, что я могу гораздо лучше. Это мне и дало мотивацию для подготовки к этому старту, несмотря на длинный сезон и травмы. Я стараюсь не думать о травмах, быть сильной и просто наслаждаться. У меня было растяжение, я не могла кататься целую неделю. Я смогла выйти на лед только за четыре дня до того, когда мне уже нужно было уезжать на чемпионат мира. А в последний тренировочный день я еще и снова повредила лодыжку — два года назад у меня была серьезная травма. Так что подготовка была, конечно, не самая лучшая, но я рада, что получилось взять от нее все, что я могла. Я старалась не перетренироваться, чтобы сохранить свое тело до сегодняшних прокатов. И, кажется, у меня получилось.

Мэрайя Белл замкнула тройку (72,55 балла). На каскаде чемпионка США-2022 не докрутила тройной флип в четверть, но затем выполнила двойной аксель и тройной флип. По оценке за элементы Белл уступила своей соотечественнице Алисе Лю (38,67 против 39,11). По сумме за элементы и компоненты Алиса стала пятой (71,91).

Мэрайя Белл: Сегодня я действительно наслаждалась прокатом. Я чувствовала себя в моменте. Я не думала об оценках, просто старалась получить удовольствие. Этот сезон очень долгий, так что я рада, что смогла хорошо откатать.

Интересно, что ни одна из участниц не выполнила тройной аксель. Он есть в арсенале Хигути Вакабы, Алисы Лю и Ю Ен из Южной Кореи (она пока на четвертом месте с 72,08 балла). Увидим ли мы этот прыжок в произвольной программе в пятницу?

Расписание

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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