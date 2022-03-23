Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пары, результаты короткой программы: в лидерах два дуэта из США

23 марта в Монпелье спортивные пары выступили с короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию-2022. После первого дня соревнований лидируют два американских дуэта: Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер и Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк. Японцы Рику Миура — Рюити Кихара — третьи.

Американцы Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер установили сегодня личный рекорд в короткой программе —76.88 балла. Фигуристы превзошли свой прошлый лучший результат, установленный в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, на 1.88 балла. Пара не допустила серьезных ошибок и получила высшие уровни практически на всех элементах. В качестве прыжкового элемента фигуристы исполнили тройной тулуп.

Брэндон Фрэйзер:

Алекса и я очень довольны тем фактом, что сегодня у нас получилось набрать лучшие баллы в карьере. Каждый раз, когда мы выходим на лед, мы хотим расти, расти с нашей программой. И закончить сезон таким образом — это очень здорово. Я очень горд и счастлив.

Их соотечественники Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк стали вторыми с суммой 75.85. Американские пары разделило чуть больше балла — цена ошибки Кейн-Гриббл — Ледюка на тройном риттбергере.

Тимоти Ледюк:

«Мы очень рады тому, как получилось выступить, очень рады нашему месту после короткой программы и очень рады тому факту, что две пары из США — в лидерах».

Эшли Кейн-Гриббл:

Мы очень уважаем друг друга, у нас здоровая соревновательная атмосфера. Да, мы все хотим быть лучшими, но нам всем нужна особая среда, чтобы мы могли этого добиваться.

Японская пара Рику Миура — Рюити Кихара стали третьими с 71.58 балла. Рику серьезно ошиблась на приземлении с выброса, что стоило дуэту как минимум 2.5 баллов. Японский дуэт набрал самые высокие баллы дня за компоненты — 35.15 баллов. Миура — Кихара, несомненно, продолжат борьбу за самые высокие места.

Рику Миура:

Мы знаем, что мы допустили большую ошибку, и мы не получили все уровни, которые хотели, но наша главная цель была — закончить выступление с улыбками на лицах. И у нас это получилось, так что мы довольны результатом. Нам важно улучшать свои результат, становиться лучше, чем «мы-прошлые».

Рюити Кихара:

«Мы были удивлены тому, что получили здесь свою лучшую оценку за компоненты — мне не показалось, что мы сделали сегодня что-то особенное, не то, что мы делаем обычно».

На четвертом месте грузинский дуэт — Карина Сафина — Лука Берулава с суммой 67.36 балла. Для пары это первый совместный сезон, в котором Лука с Кариной успели выступить как в юниорской серии Гран-при, так и во всех главных взрослых стартах. Фигуристы установили лучший результат в короткой программе в карьере. Канадские фигуристы Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфор — пятые с суммой 66.54 балла.

Спортивные пары разыграют медали 25 марта.

Спортивные пары. Короткая программа

Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 76.88 Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледю (США) — 75.85 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 71.58 Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67.36 Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада) — 66.54 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) — 66.29 Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 60.79 Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 60.28 Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 50.95 Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания) — 49.67 Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 49.52 Дорота Брода — Педро Бетегон Мартин (Испания) — 48.66 София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 44.95 Хейли Копс — Евгений Краснополский (Израиль) — 44.45

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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