Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пары, итоги: Книрим — Фрэйзер принесли США первое золото за 43 года 

24 марта в Монпелье спортивные пары выступили с произвольной программой на чемпионате мира по фигурному катанию-2022. В итоге Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер из США стали чемпионами мира, японцы Рику Миура — Рюити Кихара — серебряными призерами, Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, представляющие Канаду — бронзовыми. Шедшие вторыми после короткой программы Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк не докатали до конца из-за травмы партнерши.

Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первую за 43 года золотую медаль в парном катании. В 1979 году их соотечественники Тай Бабилония и Рэнди Гарднер добились такого успеха.

Напомним, что в чемпионате мира-2022 не принимали участие российские дуэты (по решению Международного союза конькобежцев фигуристы, представляющие Россию и Беларусь, отстранены от участия в международных турнирах), а также китайские пары.

Ученики призеров чемпионатов мира Тода Санда и Дженни Мено сделали все для победы. Они были лучшими в обеих программах и достигли личного рекорда также и в короткой, и в произвольной. В произвольной Алекса и Брэндон улучшили свое достижение образца Пекина-2022 почти на 6 баллов. В своей программе они исполнили тройную подкрутку, каскад тройной тулуп-двойной тулуп, выбросы тройной риттбергер и тройной флип, а также параллельный тройной сальхов. В итоге, 144,21 за программу и 221,09 в итоге.

Стоит также отметить, что Книрим и Фрейзер не просто откатались без ошибок, но и сделали это после драматичного случая с Эшли Кейн-Гриббл. Партнерша Тимоти Ледюка упала на прыжке в начале программы, а после еще одного падения не смогла продолжить прокат и осталась лежать на льду. В итоге, находясь под постоянным вниманием партнера, Эшли покинула лед на носилках. Алексе и Брэндону пришлось меня подготовку к прокату, т.к. время выхода на лед изменилось, не говоря уже о психологическом аспекте того, как это все могло повлиять на товарищей фигуристки по сборной.

Алекса Книрим:

Мы видели, что произошло с Эшли. Желаем ей выздоровления. Это еще раз напомнило, насколько опасным может быть фигурным катание. Но я понимала, что я ничего не могу сделать, ею занимаются врачи. И в данный момент я должна сфокусироваться на нашем прокате. Мы очень горды нашим прокатом. Мы проживали каждый момент программы. Сегодня для нас была еще одна возможность показать наше катание. Что касается давления из-за возможности завоевать титул, один прокат не меняет меня как человека, титул не меняет меня как человека. Для меня было важно показать именно наше катание.

Рику Миура — Риюти Кихара подвела, скорее всего, ответственность и мысли о медалях, и им не удалось показать чистый проаат. Ошибки на прыжках, падение партнерши с выброса. Японский дуэт стал третьим в произвольной программе с 127,97 балла. По итогам двух программ Миура и Кихара поднялись на вторую строчку (199,55 балла).

Риюти Кихара:

Мы также желаем выздоровления Эшли. Что касается нашего катания сегодня, то сегодня был не лучший прокат. Но мы рады, что мы находимся на подиуме чемпионата мира, первом для нас и первом для Японии за 10 лет.

Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд встали в пару год назад. На чемпионате мира-2022 они завоевали бронзу Фото © International Skating Union

Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд встали в пару год назад. За плечами Ванессы титул чемпионки Европы-2019 (в паре с Морганом Сипре), у Эрика — два титула чемпиона мира, титул олимпийского чемпиона-2018 в команде (в паре с Меган Дюамель). В произвольной программе на ЧМ-2022 они стали вторыми: была допущена ошибка на прыжковом каскаде. 130, 78 и 197,32 в итоге, что принесло бронзу.

Эрик Рэдфорд:

Стоять на подиуме — это всегда удивительные чувства. Но еще лучше — показать успешные программы и прокаты. Для меня это важное достижение. Я благодарен Ванессе.

Ванесса Джеймс:

Кататься с Эриком во Франции за страну, в которой я родилась, это для меня нечто особенное. Я очень счастлива, рада быть на подиуме.

Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) стали четвертыми. После каскада из тройного и двух двойных тулупов сальхов получился только двойным. 124,38 балла и 191,74 в итоге.

В пятницу чемпионат мира продолжится. В борьбу вступят танцоры. Они исполнят ритм-танец, а после представительницы женского одиночного катания покажут произвольную программу и разыграют медали.

Следите за чемпионатом мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье вместе с Olympics.

Спортивные пары. Итоги

Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 221.09 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 199.55 Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада) — 197.32 Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 191.74 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) — 189.61 Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 176.02 Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 166.68 Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 153.73 Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 148.55 Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания) — 144.24 Дорота Брода — Педро Бетегон Мартин (Испания) — 133.58 Хейли Копс — Евгений Краснополский (Израиль) — 126.45

Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) — снятие

София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — снятие

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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