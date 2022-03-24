Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины, итоги короткой программы: японцы доминируют, Сема Уно — первый

В короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию лидируют три японских фигуриста

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Сема УНО
Фото © 2021 Getty Images

24 марта в Монпелье мужчины выступили с короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию-2022. По ее итогам лидируют три японских фигуриста — Сема Уно, Юма Кагияма и Кадзуки Тамоно. Дебютант чемпионатов мира, американец Илья Малинин — четвертый.

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Сема Уно стал сегодня лидером как по технической оценке (62.36), так и в оценке за компоненты (47.27). Сема превзошел свой лучший результат в карьере и набрал 109.63 балла. Сема идеально исполнил свою программу с четверным флипом, каскадом четверной тулуп — тройной тулуп и тройным акселем. Уно дважды становился вице-чемпионом мировых первенств и является двукратным призером Олимпийских игр в личном зачете.

Пекин-2022 | Сема Уно. Короткая программа, командный турнир

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Юма Кагияма на втором месте. Юма набрал 105.69 балла. Кагияма допустил ошибку на тройном акселе, но идеально исполнил четверной сальхов и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Пекин-2022 | Кагияма Юма. Короткая программа, мужское одиночное катание

На третьем месте расположился еще один японский фигурист Кадзуки Томоно с суммой 101.12 балла. Илья Малинин стал четвертым спортсменом, кто сумел преодолеть порог в 100 баллов — 100.16. Дебютант чемпионатов мира из США тоже безошибочно исполнил короткую программу с двумя четверными прыжками.

11 фигуристов набрали в короткой программе больше 90 баллов, и шесть — больше 95 баллов. Одиночники разыграют медали в субботу.

Мужчины. Короткая программа

  1. Сема Уно (Япония) — 109.63
  2. Юма Кагияма (Япония) — 105.69
  3. Кадзуки Томоно (Япония) — 101.12
  4. Илья Малинин (США) — 100.16
  5. Даниэль Грассль (Италия) — 97.62
  6. Винсент Чжоу (США) — 95.84
  7. Морис Квителашвили (Грузия) — 92.61
  8. Маттео Риццо (Италия) — 91.67
  9. Киган Мессинг (Канада) — 91.18
  10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 90.97
  11. Денис Васильев (Латвия) — 90.95
  12. Камден Пулкинен (США) — 89.50

🏆 Полные результаты после короткой программы для всех 30 участников.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

  • 13:10:00 Женщины. Короткая программа
  • 20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

  • 13:30:00 Мужчины. Короткая программа
  • 21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

  • 13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец
  • 20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

  • 12:55:00 Мужчины. Произвольная программа
  • 19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию

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