Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины, итоги короткой программы: японцы доминируют, Сема Уно — первый

24 марта в Монпелье мужчины выступили с короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию-2022. По ее итогам лидируют три японских фигуриста — Сема Уно, Юма Кагияма и Кадзуки Тамоно. Дебютант чемпионатов мира, американец Илья Малинин — четвертый.

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Сема Уно стал сегодня лидером как по технической оценке (62.36), так и в оценке за компоненты (47.27). Сема превзошел свой лучший результат в карьере и набрал 109.63 балла. Сема идеально исполнил свою программу с четверным флипом, каскадом четверной тулуп — тройной тулуп и тройным акселем. Уно дважды становился вице-чемпионом мировых первенств и является двукратным призером Олимпийских игр в личном зачете.

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Юма Кагияма на втором месте. Юма набрал 105.69 балла. Кагияма допустил ошибку на тройном акселе, но идеально исполнил четверной сальхов и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

На третьем месте расположился еще один японский фигурист Кадзуки Томоно с суммой 101.12 балла. Илья Малинин стал четвертым спортсменом, кто сумел преодолеть порог в 100 баллов — 100.16. Дебютант чемпионатов мира из США тоже безошибочно исполнил короткую программу с двумя четверными прыжками.

11 фигуристов набрали в короткой программе больше 90 баллов, и шесть — больше 95 баллов. Одиночники разыграют медали в субботу.

Мужчины. Короткая программа

Сема Уно (Япония) — 109.63 Юма Кагияма (Япония) — 105.69 Кадзуки Томоно (Япония) — 101.12 Илья Малинин (США) — 100.16 Даниэль Грассль (Италия) — 97.62 Винсент Чжоу (США) — 95.84 Морис Квителашвили (Грузия) — 92.61 Маттео Риццо (Италия) — 91.67 Киган Мессинг (Канада) — 91.18 Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 90.97 Денис Васильев (Латвия) — 90.95 Камден Пулкинен (США) — 89.50

🏆 Полные результаты после короткой программы для всех 30 участников.



Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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