Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины, итоги короткой программы: японцы доминируют, Сема Уно — первый

24 марта в Монпелье мужчины выступили с короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию-2022. По ее итогам лидируют три японских фигуриста — Сема Уно, Юма Кагияма и Кадзуки Тамоно. Дебютант чемпионатов мира, американец Илья Малинин — четвертый.
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Сема Уно стал сегодня лидером как по технической оценке (62.36), так и в оценке за компоненты (47.27). Сема превзошел свой лучший результат в карьере и набрал 109.63 балла. Сема идеально исполнил свою программу с четверным флипом, каскадом четверной тулуп — тройной тулуп и тройным акселем. Уно дважды становился вице-чемпионом мировых первенств и является двукратным призером Олимпийских игр в личном зачете.
Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Юма Кагияма на втором месте. Юма набрал 105.69 балла. Кагияма допустил ошибку на тройном акселе, но идеально исполнил четверной сальхов и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.
На третьем месте расположился еще один японский фигурист Кадзуки Томоно с суммой 101.12 балла. Илья Малинин стал четвертым спортсменом, кто сумел преодолеть порог в 100 баллов — 100.16. Дебютант чемпионатов мира из США тоже безошибочно исполнил короткую программу с двумя четверными прыжками.
11 фигуристов набрали в короткой программе больше 90 баллов, и шесть — больше 95 баллов. Одиночники разыграют медали в субботу.
Мужчины. Короткая программа
- Сема Уно (Япония) — 109.63
- Юма Кагияма (Япония) — 105.69
- Кадзуки Томоно (Япония) — 101.12
- Илья Малинин (США) — 100.16
- Даниэль Грассль (Италия) — 97.62
- Винсент Чжоу (США) — 95.84
- Морис Квителашвили (Грузия) — 92.61
- Маттео Риццо (Италия) — 91.67
- Киган Мессинг (Канада) — 91.18
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 90.97
- Денис Васильев (Латвия) — 90.95
- Камден Пулкинен (США) — 89.50
🏆 Полные результаты после короткой программы для всех 30 участников.
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье
Время московское
23.03.2022
- 13:10:00 Женщины. Короткая программа
- 20:30:00 Пары. Короткая программа
24.03.2022
- 13:30:00 Мужчины. Короткая программа
- 21:08:00 Пары. Произвольная программа
25.03.2022
- 13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:00:00 Женщины. Произвольная программа
26.03.2022
- 12:55:00 Мужчины. Произвольная программа
- 19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец
Полные списки участников
Трансляция
Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.
Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.
В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.
📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию
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