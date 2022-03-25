Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Каори Сакамото: «Смотря на сегодняшний результат, рада, что верила в себя»

23–27 марта в Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию-2022. В женском одиночном катании чемпионкой стала Каори Сакамото, Луна Хендрикс — вторая, Алиса Лю — третья.

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Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Женщины, итоги: Сакамото выигрывает с лучшим прокатом в карьере

На пресс-конференции по итогам проката произвольной программы японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, каково было готовиться к чемпионату после Олимпийских игр, как смотрела на Мао Асаду, которая выиграла чемпионат мира в 2014-м в третий раз.

Каори Сакамото:

«Тренировки перед чемпионатом мира были, пожалуй, самыми тяжелыми в моей карьере. В том плане, что я так концентрировалась на Олимпийских играх, что после них было сложно найти в себе силы тренироваться. Но другие участники чемпионата мира также были на Играх. Всем было непросто. Тренеры помогали мне при подготовке. Смотря сейчас на сегодняшний результат, я рада, что я прошла этот путь, что верила в себя.

В минувшем олимпийском цикле были разные моменты. На Играх в Пхенчхане я была самой младшей в команде, я набиралась опыта и не думала много о результатах. В следующем сезоне я поехала на чемпионат мира, отобралась в финал Гран-при. А через год развитие остановилось, мне тогда было сложно. К этому добавилась еще и пандемия. Но это был опыт, и подниматься после падений это нужный опыт.

Этот сезон выдался успешным для меня (бронза на Олимпийских играх, золото на чемпионате мира). Не сказала бы, что я как-то сильно выросла в психологическом плане и поэтому стала показывать результаты. Просто стала стараться делать то, что запланировано, то, что делаю на тренировках, а также спокойно воспринимать какие-то необычные вещи. Катаюсь последней – хорошо, катаюсь последней. На Олимпийских играх передо мной было исполнено много четверных прыжков, но я старалась просто прокатать свою программу, сделать то, что делаю на тренировках, концентрировалась на этом.

В 2014 году Мао Асада выиграла чемпионат мира. Я в тот сезон начала выступать в юниорской серии Гран-при. Я смотрела тогда на этих фигуристок: Мао Асаду, Мики Андо, Акико Сузуки, смотрела издалека, для меня они были недосягаемы, я не имела представления, сколько труда они вложили, чтобы оказаться на этом высоком уровне».

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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