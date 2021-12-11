Чемпионат мира по бадминтону-2021: что ждать и где смотреть

Чемпионат мира по бадминтону в испанской Уэльве пройдет с 12 по 21 декабря 2021 года. Команда Национальной федерации бадминтона России представлена достаточно внушительным составом, причем во всех пяти олимпийских разрядах. Не сказать, что россияне входят в число главных фаворитов, однако определенные шансы на успешные результаты у них есть. Ведь в команде сразу четверо действующих чемпиона Европы – Владимир Иванов / Иван Созонов первенствовали минувшей весной в Киеве в мужском парном разряде, а Алина Давлетова / Родион Алимов – в миксте.

О триумфе россиян на чемпионате Европы-2021 Olympics подробно рассказывал.

Затем, правда, последовало не слишком удачное выступление на Олимпийских играх в Токио, где россияне остались за бортом четвертьфиналов. Но Давлетова с Алимовым вообще не участвовали в Играх-2020, так как не квалифицировались на этот турнир. На ЧМ-2021 в Испании Алина и Родион поехали и наверняка попробуют сотворить сенсацию. Опытнейшая пара в составе Иванова и Созонова, располагающаяся на 11-м месте в мировом рейтинге, также может при определенном стечении обстоятельств рассчитывать на выход в четвертьфинал, а то и в полуфинал. Можно ждать приятных сюрпризов и от лидера женской сборной Евгении Косецкой, остальным, надо признать, будет тяжело пройти по турнирной сетке далеко.

Состав команды Национальной Федерации бадминтона России на чемпионате мира-2021

Мужчины. Одиночный разряд. Владимир Мальков, Сергей Сирант

Мужчины. Парный разряд. Владимир Иванов / Иван Созонов

Женщины. Одиночный разряд. Евгения Косецкая, Наталия Перминова

Женщины. Парный разряд. Виктория Козырева / Мария Сухова, Анастасия Акчурина / Ольга Морозова, Алина Давлетова / Екатерина Малькова

Микст. Алина Давлетова / Родион Алимов

Бадминтон. Чемпионат мира-2021. Уэльва, Испания. Расписание

12 декабря, воскресенье

Мужчины. Одиночный разряд. Парный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Парный разряд. Микст. Предварительные соревнования. Начало в 11:00

13 декабря, понедельник

Мужчины. Одиночный разряд. Парный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Парный разряд. Микст. Предварительные соревнования. Начало в 11:00

14 декабря, вторник

Мужчины. Одиночный разряд. Парный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Парный разряд. Микст. Предварительные соревнования. Начало в 11:00

15 декабря, среда

Мужчины. Одиночный разряд. Парный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Парный разряд. Микст. Предварительные соревнования. Начало в 11:00

16 декабря, четверг

Мужчины. Одиночный разряд. Парный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Парный разряд. Микст. Предварительные соревнования. Начало в 11:00

17 декабря, пятница

Мужчины. Одиночный разряд. Парный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Парный разряд. Микст. Четвертьфиналы. Начало в 11:00

18 декабря, суббота

Мужчины. Одиночный разряд. Парный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Парный разряд. Микст. Полуфиналы. Начало в 11:00

19 декабря, воскресенье

Мужчины. Одиночный разряд. Парный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Парный разряд. Микст. Финалы. Начало в 11:00

Турнирные сетки чемпионата мира-2021 смотрите здесь

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