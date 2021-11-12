Чемпионат мира по самбо-2021: что ждать и где смотреть

С 11 по 14 ноября 2021 года в Ташкенте проходит чемпионат мира по самбо. Сборная России отправилась на турнир в мощном составе, в который вошли как многократные чемпионы, так и амбициозные дебютанты, и традиционно считается фаворитом в борьбе за золото едва ли не во всех категориях в мужском, женском и боевом самбо

На чемпионате мира-2020 в Белграде россияне завоевали в 27 видах программы 17 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Среди главных героев был и знаменитый Артем Осипенко, который выиграл свой восьмой титул чемпиона мира. В Узбекистане 33-летний борец постарается завоевать девятое золото ЧМ. Всего же в турнире примут участие самбисты из 50 стран.

Состав сборной России

Мужчины: Саян Хертек (весовая категория до 58 кг), Александр Куликовких (64 кг), Никита Клецков (71 кг), Уали Куржев (79 кг), Сергей Рябов (88 кг), Антон Коновалов (98 кг), Артем Осипенко (свыше 98 кг).

Женщины: Мария Молчанова (50 кг), Алия Биккужина (54 кг), Светлана Уварова (59 кг), Валерия Ломакина (65 кг), Анастасия Хомячкова (72 кг), Жанара Кусанова (80 кг), Ольга Артошина (свыше 80 кг).

Боевое самбо: Александр Нестеров (58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (64 кг), Руслан Гасанханов (71 кг), Асланбек Кодзаев (79 кг), Магомед Магомедов (88 кг), Расул Магомедов (98 кг), Денис Гольцов (свыше 98 кг)

Чемпионат мира по самбо-2021. Ташкент, Узбекистан. Расписание соревнований

12 ноября, пятница

Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг. Мужчины: 58 кг, 64 кг. Боевое самбо: 98 кг, + 98 кг. Начало предварительных схваток – в 10:00. Начало финалов – в 18:00

13 ноября суббота

Женщины: 65 кг, 72 кг. Мужчины: 71 кг, 79 кг, 88 кг. Боевое самбо: 58 кг, 64 кг. Начало предварительных схваток – в 10:00. Начало финалов – в 18:00

14 ноября, воскресенье

Женщины: 80 кг, + 80 кг. Мужчины: 98 кг, +98 кг. Боевое самбо: 71 кг, 79 кг, 88 кг. Начало предварительных схваток – в 10:00. Начало финалов – в 18:00

Прямые трансляции чемпионата мира по самбо-2021 смотрите здесь