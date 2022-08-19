Чемпионат Европы по водным видам спорта 2022: медальный зачет

С 11 по 21 августа в Риме проходит чемпионат Европы по водным видам спорта: плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, марафонскому плаванию (единственный вид, который проводится не в бассейне под открытым небом на Форо Италико, а в пригороде итальянской столицы) и впервые в истории по хайдайвингу.

Сборная Италии гарантировала себе победу в общем медальном зачете. Главная заслуга в этом достижении принадлежит плавательной команде: Николо Мартиненги, Грегорио Палтриньери, Томас Чеккон, Симона Квадарелла, Маргарита Пандзьера, Бенедетта Пилато и другие суперзвезды принесли «адзурри» 13 золотых и 13 серебряных медалей.

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В синхронном плавании героем Италии стал Джорджио Минизини: четыре золота (два — в соло, два в миксте), а доминировала Украина: 8 золотых медалей в 12 видах программы. По шесть первых мест в активе Марты Фединой (два из них — в соло), а также сестер-близнецов Марины Алексеевой и Владиславы Алексеевой (соревнования дуэтов и команд). Помимо синхронисток золото Украине принес пловец-стайер Михайло Романчук на дистанции 1500 м вольным стилем.

В призовой тройке общего зачета также Великобритания — ее позиции способна серьезно улучшить сильнейшая в Европе команда в прыжках в воду: Джек Ло, Мэтти Ли и Андреа Спендолини-Сирье. Венгрия, занимающая четвертую строчку усилиями звездных пловцов (прежде всего Криштофа Милака), едва ли удержит высокую позицию — всего на одну золотую медаль отстает Германия. В прыжковом бассейне и на открытой воде у Бундестим отличные шансы взять несколько медалей высшей пробы и подняться даже в тройку генеральной классификации.