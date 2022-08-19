Чемпионат Европы по водным видам спорта 2022: медальный зачет

Какая команда выиграла больше всего медалей на состязаниях в Риме с 11 по 21 августа

Автор: Леонид Мужикбаев
Фото © 2022 Getty Images

С 11 по 21 августа в Риме проходит чемпионат Европы по водным видам спорта: плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, марафонскому плаванию (единственный вид, который проводится не в бассейне под открытым небом на Форо Италико, а в пригороде итальянской столицы) и впервые в истории по хайдайвингу.

Сборная Италии гарантировала себе победу в общем медальном зачете. Главная заслуга в этом достижении принадлежит плавательной команде: Николо Мартиненги, Грегорио Палтриньери, Томас Чеккон, Симона Квадарелла, Маргарита Пандзьера, Бенедетта Пилато и другие суперзвезды принесли «адзурри» 13 золотых и 13 серебряных медалей.

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В синхронном плавании героем Италии стал Джорджио Минизини: четыре золота (два — в соло, два в миксте), а доминировала Украина: 8 золотых медалей в 12 видах программы. По шесть первых мест в активе Марты Фединой (два из них — в соло), а также сестер-близнецов Марины Алексеевой и Владиславы Алексеевой (соревнования дуэтов и команд). Помимо синхронисток золото Украине принес пловец-стайер Михайло Романчук на дистанции 1500 м вольным стилем.

В призовой тройке общего зачета также Великобритания — ее позиции способна серьезно улучшить сильнейшая в Европе команда в прыжках в воду: Джек Ло, Мэтти Ли и Андреа Спендолини-Сирье. Венгрия, занимающая четвертую строчку усилиями звездных пловцов (прежде всего Криштофа Милака), едва ли удержит высокую позицию — всего на одну золотую медаль отстает Германия. В прыжковом бассейне и на открытой воде у Бундестим отличные шансы взять несколько медалей высшей пробы и подняться даже в тройку генеральной классификации.

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2022. Медальный зачет. Топ 20
Страна 🥇Золото 🥈Серебро 🥉Бронза Сумма
Италия 22 22 19 63
Великобритания 9 7 8 24
Украина 9 6 0 15
Венгрия 5 7 3 15
Германия 5 2 7 14
Нидерланды 5 1 6 12
Швеция 4 2 2 8
Франция 3 7 8 18
Румыния 3 1 0 4
Швейцария 1 4 0 5
Греция 1 1 2 4
Литва 1 0 3 4
Босния и Герцеговина 1 0 1 2
Израиль 1 0 0 1
Испания 0 5 0 5
Австрия 0 2 4 6
Польша 0 1 1 2
Дания 0 1 0 1
Финляндия 0 1 0 1
Португалия 0 0 2 2
Словакия 0 0 2 2

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