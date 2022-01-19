Чемпионат Европы по санному спорту-2022: где смотреть и что ждать от сборной России

Сборная России по санному спорту в сезоне-2021/22 выступает на этапах Кубка мира все же не столь успешно, как в предыдущие годы. Нет, победы есть, однако и неудачных, без попаданий в топ-3, стартов предостаточно. На чемпионате Европы-2022 в Санкт-Морице 22 – 23 января команда во главе с Романом Репиловым, Семеном Павличенко и Татьяной Ивановой постарается получить заряд позитива перед отъездом на Игры-2022 в Пекин.

Напомним, в команду ОКР по санному спорту вошли шесть участников одиночных соревнований Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек - Александр Денисьев / Владислав Антонов, Андрей Богданов / Юрий Прохоров. Все вышеперечисленные намерены выступить на ЧЕ-2022, который к тому же станет заключительным этапом Кубка мира. Так что старты в Швейцарии будет полезны не только в качестве заключительного этапа соревновательной подготовки к Олимпиаде и в плане завоевания престижных титулов, но и для борьбы за высокие места в общем зачете Кубка мира, дающие право попасть в Пекине в более выгодную первую стартовую группу.

Эта задача, в целом, для большинства россиян вполне достижима, но результаты в Кубке мира не радуют. В Оберхофе на прошлой неделе никто из сборной России не пробился в число призеров, в том числе и в эстафете, где российская команда стала только пятой. В общем зачете Кубка мира пока лучше всех расположена двойка Богданов / Прохоров, у мужчин и женщин лучшие в команде Репилов и Демченко – только шестые.

С другой стороны, на чемпионатах Европы россияне традиционно выступают очень сильно. Иванова, вернувшаяся в январе в строй после травмы ноги, является рекордсменкой по числу титулов – у нее восемь золотых медалей. В том числе две на чемпионате Европы-2021 в Сигулде, где она первенствовала как в личных, так и в командных соревнованиях. Шесть побед в активе Павличенко, столько же, кстати, у знаменитого Феликса Лоха. Дополнительной интригой станет сама трасса в Санкт-Морице, на которой саночники в Кубке мира и на других крупных международных соревнованиях не выступали с 2012 года. На прошлогоднем чемпионате Европы россияне выиграли командный зачет с двумя золотыми и одной бронзовой медалями, опередив в том числе и звездную сборную Германии.

Санный спорт. Расписание чемпионата Европы-2022 и заключительного этапа Кубка мира-2021/22 по санному спорту. Санкт-Мориц, Швейцария

время начала заездов – московское.

22 января, суббота

Двойки. Начало в 10:40 (1-я попытка) и в 12:10 (2-я попытка)

Мужчины. Начало в 13:45 (1-я попытка) и в 15:28 (2-я попытка)

23 января, воскресенье

Женщины. Начало в 11:40 (1-я попытка) и в 13:10 (2-я попытка)

Эстафета. Начало в 15:00.

Прямые трансляции смотрите на телеканале «Матч! Арена» и на Sportbox.ru

Результаты соревнований по мере завершения смотрите здесь

О Кубке мира по санному спорту-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по санному спорт-2021/22 смотрите здесь