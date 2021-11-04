Чемпионат Европы по плаванию-2021 в Казани: у России два золота, серебро и бронза

В третий соревновательный день проходящего в Казани чемпионата Европы по плаванию на короткой воде у сборной России четыре медали. Светлана Чимрова с преимуществом всего в пять сотых секунды финишировала первой на любимой дистанции 200 м баттерфляем. Этой осенью Чимрова одержала четыре победы в этом виде в рамках соревнований Международной лиги плавания ISL, попутно обновив личный рекорд — 2:03.76. Сегодня для золота континентального первенства хватило результата 2:04.97.

Мария Каменева дважды за вечер в призах: сначала на индивидуальной стометровке комплексом она опередила шведскую суперзвезду Сару Шестрем, но проиграла касание польской спинистке Алиции Тхуж, а затем в заключительном виде программы — комплексной эстафете 4 по 50 м блестяще проплыла первый этап (на спине), уступив по времени только Кире Туссен из Нидерландов. В итоге, российский квартет Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова одержал победу с рекордом страны.

Владимир Морозов на суперспринтерской дистанции 50 м вольным стилем поделил третье место с поляком Павлом Юрашеком: оба пловца преодолели два бассейна за 20.95. Первым финишировал венгр Себастьян Сабо, проплывший кролевой полтинник сегодня намного быстрее, чем неделю назад в том же бассейне на этапе Кубка мира: 20.72 против 21.46. Находящийся в блестящей форме итальянец Лоренцо Дзаццери сбросил с личного рекорда почти полсекунды и занял второе место.

Из завтрашних финалов стоит выделить 200 м брассом у женщин: Евгения Чикунова и Мария Каменева показали первое и второе время в полуфинале и сразятся за победу. У мужчин едва ли кто-то сможет составить конкуренцию Клименту Колесникову: в полуфинале он сегодня проплыл 100 м на спине за 49.15 (ближайшие соперники более чем в полусекунде позади). Ориентиром для Колесникова завтра послужит рекорд чемпионатов Европы образца 2009 года: тогда одинаковое время 48.97 показали Аркадий Вятчанин и Станислав Донец. Еще один российский шанс на золото в пятницу на самой длинной дистанции у женщин — 1500 м вольным стилем: Анастасия Кирпичникова сегодня сбросила 15 секунд со своего личного рекорда и отобралась в финал с лучшим временем.

Расписание чемпионата смотрите здесь

Полное расписание финальных, полуфинальных и предварительных заплывов чемпионата Европы в Казани и их результаты по мере их завершения смотрите здесь

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