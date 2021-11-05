Чемпионат Европы по плаванию-2021 в Казани: Три победы сборной России и Кирпичникова в слезах

Выиграть золото чемпионата Европы по плаванию в Казани с гигантским преимуществом и все равно не сдержать слез разочарования – Анастасии Кирпичниковой на дистанции 1500 м вольным стилем не хватило всего 29 сотых секунды до мирового рекорда. Тем не менее, эту стайерскую дистанцию россиянка проплыла великолепно – за 15.18,30. Кроме того, в четвертый день турнира золотые медали выиграли Климент Колесников и Евгения Чикунова.

Кирпичникова сразу сделала заявку на рекорд мира в короткой воде, начав в финале очень и очень быстро. Знаменитая итальянка Симона Квадарелла какое-то время держалась неподалеку, но затем безнадежно отстала. Что же касается Кирпичниковой, то она была чрезвычайно близка к тому, чтобы превзойти рекорд немки Сары Келлер (15.18,01), но не смогла выдать спринтерский финиш. Тем не менее, уже очевидно, что Настя превращается в заметную силу в стайерском плавании в бассейне.

Колесников, как и Кирпичникова, выиграл уже второе золото в Казани – на сей раз на 100 м на спине, пусть его время 49,13 и довольно далеко от его европейского рекорда. Признавшись «Матч ТВ», что пока не готов к более высоким скоростям. Зато Чикунова и Мария Темникова на 200 м брассом устроили привычное шоу – хорошие подруги в жизни и соперницы в бассейне три четверти дистанции плыли совсем рядом, однако затем 16-летняя Чикунова ускорилась и победила с новым юниорским рекордом мира – 2.16,88, завоевав первое в карьере золото на соревнованиях такого уровня. Темникова - вторая с 2.18,45. Кроме того, Егор Павлов стал третьим на 200 м баттерфляем (1.51,81).

Расписание чемпионата смотрите здесь

Полное расписание финальных, полуфинальных и предварительных заплывов чемпионата Европы в Казани и их результаты по мере их завершения смотрите здесь

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