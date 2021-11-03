Чемпионат Европы по плаванию-2021 в Казани: Колесников и Кирпичникова – с золотом, но у россиян отняли рекорд мира

Во второй день чемпионата Европы по плаванию-2021 в 25-метровом бассейне в Казани сборная России выиграла две золотые медали, хотя могла выступить и еще лучше. Победы с рекордами страны 2 ноября одержали Климент Колесников на 50 м на спине и Анастасия Кирпичникова на 800 м вольным стилем, но вот в мужской комбинированной эстафете победу у россиян отняли итальянцы, установившие новый мировой рекорд.

Скорости в Казани действительно очень высоки, хотя тот же Колесников накануне признался «Матч ТВ», что всего лишь постепенно разгоняется по ходу чемпионата Европы и планирует выйти на пик форму к декабрьскому чемпионату мира на короткой воде в Абу-Даби. Но даже этот «разгон» впечатляет – «полтинник» на спине Климент выиграл с результатом 22,47, обновив не только рекорд чемпионатов, но и рекорд страны, принадлежавший ранее двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Рылову.

Кирпичникова на 800 м дважды по ходу нынешнего турнира била национальные рекорды, сбросив в общей сложности около шести секунд – теперь лучшее время в России на этой дистанции составляет 8.04,67. Евгения Чикунова стала второй на стометровке брассом (1.04,25), разделив серебро с Энели Ефимовой из Эстонии, а Ника Годун заняла четвертое место. Также Мария Каменева завоевала бронзу на 50 м вольным стилем (23,72), в комбинированной эстафете 4х50 м Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов и Владислав Гринев выиграли серебро со временем 1.30,79. Уж больно хороши были итальянцы, отобравшие со временем 1.30.14 у россиян рекорд мира, установленный в 2017 году.

Расписание чемпионата смотрите здесь

Полное расписание финальных, полуфинальных и предварительных заплывов чемпионата Европы в Казани и их результаты по мере их завершения смотрите здесь

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