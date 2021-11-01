Чемпионат Европы по плаванию-2021 в Казани: что ждать и где смотреть

Чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне пройдет в Казани с 2 по 7 ноября 2021 года. Сборная России будет представлена в близком к олимпийскому составе с Евгением Рыловым, Климентом Колесниковым, Евгенией Чикуновой и другими претендентами на самые высокие места. Впрочем, несколько российских знаменитостей мы на сей раз на соревнованиях не увидим.

Рылов, напомним, на Олимпийских играх в Токио минувшим летом выиграл золотые медали на дистанциях 100 и 200 м на спине. На предшествующем чемпионату Европы этапу Кубка мира в Казани Евгений не выступал, но все же, как признался ТАСС, «есть определенный момент со здоровьем, не хватило времени восстановиться». Однако понятно, что от Рылова ждут побед. Также из претендентов на высшие награды выделим Колесникова, Чикунову, Мартина Малютина, Владимира Морозова, Илью Бородина, Марию Каменеву, Нику Годун и Анастасию Кирпичникову.

Возможны приятные сюрпризы и от остальных – в составе сборной почти 60 пловцов. Но Юлия Ефимова и Антон Чупков в этот солидный список не входят – турнир в Казани, в котором примут более 400 спортсменов из 41 страны мира, они пропускают. Добавим, что на предыдущем ЧЕ в короткой воде в Глазго в 2019 году россияне выиграли общекомандный зачет, завоевав 13 золотых наград.

Чемпионат Европы по плаванию-2021. Казань. Расписание финалов

Начало соревнований - по московскому времени

2 ноября, вторник

Женщины. 400 м комплексное плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Женщины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Начало в 18:30 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

3 ноября, среда

Мужчины. 50 м на спине. Женщины. 100 м брасс. Мужчины. 100 м баттерфляй. Женщины. 800 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 18:30 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

4 ноября, четверг

Женщины. 200 м на спине. Мужчины. 50 м вольный стиль. Женщины. 200 м баттерфляй. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Женщины. 100 м комплексное плавание. Мужчины. 100 м брасс. Женщины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 18:30 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

5 ноября, пятница

Мужчины. 200 м комплексное плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Мужчины. 100 м на спине. Женщины. 200 м брасс. Мужчины. 200 м баттерфляй. Женщины. 50 м на спине. 1500 м вольный стиль. Начало в 18:30 («МатчТВ», «Матч! Страна» и Sportbox.ru)

6 ноября, суббота

Мужчины. 200 м вольный стиль. Женщины. 100 м баттерфляй. Мужчины. 200 м брасс. Женщины. 200 м комплексное плавание. Мужчины. 50 м баттерфляй. Смешанная эстафета 4х50 м вольный стиль. Начало в 18:30 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

7 ноября, воскресенье

Мужчины. 100 м комплексным плаванием 50 м брасс. Женщины. 100 м вольный стиль. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 400 м вольный стиль. Мужчины. 400 м комплексное плавание. Женщины. 50 м брасс. Мужчины. 100 м вольный стиль. Женщины. 50 м баттерфляй. Мужчины. 800 м вольный стиль. Смешанная эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 18:30 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

Полное расписание финальных, полуфинальных и предварительных заплывов чемпионата Европы в Казани и их результаты по мере их завершения смотрите здесь

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