Чемпионат Европы по конькобежному спорту-2022: Что ждать и где смотреть

Чемпионат Европы по конькобежному спорту-2022 пройдет с 7 по 9 января на знаменитом катке «Тиалф» в Херенвене. Он должен стать генеральной репетицией для большинства сильнейших европейских конькобежцев перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине. Но еще до старта у сборной России, которая считалась одним из фаворитов турнира, возникли сложности из-за положительных тестов на коронавирус.

Чемпионаты Европы с 2017 года проходят в разных форматах по четным и нечетным годам. В 2017, 2019 и 2021 годах разыгрывались медали в классическом и спринтерском многоборье, но на сей раз награды будут распределяться на отдельных дистанциях и в командных дисциплинах. В предыдущий раз чемпионат такого формата состоялся в 2020 году также в Херенвене (впрочем, и в 2021-м соревнования проходили на «Тиалфе») и россияне завоевали пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград, опередив по количеству наград даже команду Нидерландов.

Но на сей раз повторить этот успех будет практически невозможно. Еще до Нового года от участия отказались все лидеры мужской спринтерской команды – Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и Артем Арефьев. Как стало известно 31 декабря, у некоторых ведущих спортсменов-спринтеров в последнюю неделю 2021 года поднялась температура и, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус, их здоровьем решили не рисковать, заменив на резервистов.

Тем не менее, сборная отправилась в Нидерланды в конкурентоспособном составе, однако и там ее поджидали неприятности. В виде положительных тестов на ковид у нескольких конькобежцев. Как следствие, россияне вынуждены будут пропустить первый день соревнований (7 января), тогда же решится и их дальнейшая судьба. В любом случае, с учетом карантина и отсутствия полноценных тренировок бороться за медали станет сложнее даже Ангелине Голиковой, Ольге Фаткулиной, Наталье Ворониной, Руслану Захарову и остальным российским претендентам.

Состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат Европы-2022

Женщины. Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Кристина Силаева, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева.

Мужчины. Тимур Карамов, Даниил Беляев, Александр Подольский., Виктор Лобас, Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Данила Семериков.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы-2022 на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды. Расписание

время начала соревнований – московское

7 января, пятница

Женщины. 3000 м. Мужчины. 1000 м. Командная гонка. Женщины. Командный спринт. Начало в 20:55 («Матч! Арена», Sportbox.ru)

8 января, суббота

Мужчины. Командный спринт. Женщины. 500 м. Мужчины. 5000 м. Женщины. 1500 м. Начало в 16:30 («Матч! Арена» «Матч! Планета», Sportbox.ru)

9 января, воскресенье

Женщины. Командная гонка. Мужчины. 1500 м. Женщины. 1000 м. Мужчины. 500 м. Женщины. Масс-старт. Мужчины. Масс-старт. Начало в 16:05 («Матч! Арена», Sportbox.ru)

Все, что надо знать о Кубке мира по конькобежному спорту в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Подробный календарь Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь всех крупнейших соревнований в конькобежном спорте в сезоне-2021/22 смотрите здесь