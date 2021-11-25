Чемпионат Европы по керлингу-2021: сборная России упустила путевку в финал последним броском

В полуфинальном матче чемпионата Европы по керлингу-2021 в Лиллехаммере женская сборная России во главе со скипом Алиной Ковалевой в драматичном полуфинальном матче уступила олимпийским чемпионкам из Швеции – 4:5.

В групповом турнире российская сборная обыграла команду скипа Анны Хассельборг, и тогда все решилось в экстра-энде, когда свой заключительный бросок Алина Ковалева исполнила безупречно. В полуфинальной встрече ставки были еще более высоки, и на протяжении большей части матча игра складывалась по сценарию сборной России. После восьми эндов россиянки вели – 4:2, однако в девятом позволили соперницам выиграть с преимуществом в два камня, и счет сравнялся. Решающим стал заключительный десятый энд, в котором скип сборной Швеции Анна Хассельборг максимально усложнила задачу Алине Ковалевой перед выполнением завершающего броска. При этом задача выбить из дома два «шведских» камня отнюдь не выглядела неразрешимой, однако этот «двойной тэйк-аут» у Ковалевой не получился. И единственный оставшийся в доме камень сборной Швеции обеспечил олимпийским чемпионкам путевку в финал чемпионата Европы. Сборная России завтра поборется за бронзовые медали.

Мужская сборная России со скипом Сергеем Глуховым, выступающая на чемпионате Европы-2021 в группе В, одержала на предварительном этапе семь побед в семи играх. Главным матчем турнира станет для нее завтрашний полуфинал (соперником в нем могут стать сборные Турции или Австрии), победа в котором обеспечит российским керлингистам возвращение в группу сильнейших.

Расписание матчей мужской и женской сборных России с прямыми трансляциями и составы российских команд смотрите здесь

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