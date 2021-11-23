Чемпионат Европы по керлингу-2021: россиянки в шаге от полуфинала

Позади два очередных игровых дня на чемпионате Европы по керлингу-2021 в Лиллехаммере. На этом турнирном отрезке команда России со скипом Алиной Ковалевой одержала три победы в четырех матчах, и за два тура до окончания группового раунда с пятью победами имеет прекрасные шансы на выход в полуфинал.

Единственное поражение за эти два дня сборная России потерпела во встрече с действующими чемпионками мира из Швейцарии во главе с Сильваной Тиринцони, причем решающим в сюжете этого матча оказался один-единственный энд, который россиянки уступили соперницам в четыре камня. После этого команда Ковалевой смогла вернуться в игру, но инициатива уже принадлежала сборной Швейцарии, которая в итоге довела матч до победы.

После этого поражения россиянки одержали три победы подряд - над сборными Чехии, Германии и Италии. В первых двух встречах это получилось сделать очень уверенно. В игре с Чехией команде Ковалевой удалось ограничиться минимально возможным по регламенту форматом в 6 эндов (при счете 2:9 соперницы в этот момент прекратили сопротивление), а во встрече с Германией уже после четырех эндов преимущество сборной России составляло пять камней (6:1), и исход встречи был фактически предрешен. А вот встреча с командой Италии, возглавляемой молодым скипом Стефанией Константини, получилась гораздо более напряженной. Ключевым в ней оказался блестящий последний бросок Алины Ковалевой в шестом энде, позволивший сборной России выиграть его с преимуществом в три камня и создать себе решающее преимущество.

За четыре места в полуфинале женского чемпионата Европы борьбу продолжают пять команд – Россия, Шотландия, Швейцария, Швеция и Германия. В двух оставшихся матчах группового турнира команде Ковалевой предстоит сыграть со сборной Турции, а также c командой Эстонии, проигравшей все семь сыгранных на турнире матчей. Так что шансы российских керлингисток на выход в решающую стадию весьма высоки.

Мужская команда России во главе со скипом Сергеем Глуховым в Лиллехаммере играет в группе В и продолжает борьбу за возвращение в группу сильнейших. С пятью победами в пяти матчах российские спортсмены первыми среди всех команд группы В уже обеспечили себе место в плей-офф.

Расписание матчей мужской и женской сборных России с прямыми трансляциями и составы российских команд смотрите здесь

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Результаты чемпионата Европы в группе B смотрите здесь

Положение команд в группе B смотрите здесь