Чемпионат Европы по керлингу-2021: россиянки отыгрались на олимпийских чемпионках

На чемпионате Европы по керлингу-2021 в Лиллехаммере позади два игровых дня. Естественно, все внимание на женской сборной России – действующие вице-чемпионки мира провели уже три матча, выиграв два. Причем после поражения на старте от Шотландии команда Алины Ковалевой сумела обыграть Швецию во главе со скипом Анной Хассельборг – олимпийской чемпионкой Пхенчхана и победительницей двух последних чемпионатов Европы.

В первой игре против Шотландии во главе с Ив Мюрхед россиянки сразу проиграли два камня, после чего позволили соперницам еще и «украсть» камень в шестом энде. В итоге, уступив 4:7. Но против Хассельборг и ее команды сборная России сыграла заметно лучше. Пусть без нервотрепки не обошлось – россиянки вели один камень перед десятым эндом и имели право последнего броска. Но Ковалева не смогла осуществить задуманное, позволив Швеции перевести встречу в экстра-энд. Да и там Алина в своем заключительном броске сумела поставить свой камень лишь чуть ближе, чем это сделала Хассельборг. Но, как бы то ни было, важную победу удалось одержать со счетом 6:5. А во второй игровой день россиянки легко переиграли Данию 7:3, ведя 4:0 после четырех эндов. В понедельник 22 ноября россиянки сыграют с Швейцарией и Чехией.

Мужская сборная во главе со скипом Сергеем Глуховым в стартовом матче группы B разгромила Литву 8:2.

Расписание матчей мужской и женской сборных России с прямыми трансляциями и составы российских команд смотрите здесь

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Результаты чемпионата Европы в группе B смотрите здесь

Положение команд в группе B смотрите здесь