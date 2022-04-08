Чемпионат Европы по боксу среди юниоров-2022: где смотреть и что ждать

С 14 по 21 апреля в Софии состоится юниорский чемпионат Европы по боксу. В общей сложности будет разыграно 25 комплектов наград.

Соревнований пройдут в 13 весовых категориях у юниоров (до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63,5 кг, до 67 кг, до 71 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 86 кг, до 92 кг, свыше 92 кг) и 12 у юниорок (до 48 кг, до 50 кг, до 52 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 81 кг, свыше 81 кг). В турнире не выступят российские и белорусские боксеры, отстраненные от международных соревнований по решению федерации. Добавим, что на аналогичном чемпионат Европы U18 в Будве первые три места в общекомандном зачете заняли сборные России, Украины и Армении.

Бокс. Чемпионат Европы-2022 среди юниоров U18. София, Болгария. Расписание соревнований с прямыми трансляциями

время начала боев – московское

14 апреля, четверг

Мужчины. Женщины. Предварительные бои. Начало в 14:00 и 18:00

15 апреля, пятница

Мужчины. Женщины. Предварительные бои. Начало в 14:00 и 18:00

16 апреля, суббота

Мужчины. Женщины. Предварительные бои. Начало в 14:00 и 18:00

17 апреля, воскресенье

Мужчины. Женщины. Предварительные бои. Начало в 14:00 и 18:00

18 апреля, понедельник

Мужчины. Женщины. Предварительные бои. Начало в 14:00 и 18:00

19 апреля, вторник

Мужчины. Женщины. Полуфиналы. Начало в 14:00 и 18:00

21 апреля, четверг

Мужчины. Финалы. Начало в 18:00. Женщины. Финалы. Начало в 13:00

Прямые трансляции и повторы чемпионата Европы по боксу U18 смотрите здесь