Чемпионат Европы по боксу среди юниоров 2021: видео, итоги, результаты сборной России

Чемпионат Европы по боксу среди юниоров в Будве завершился для сборной России триумфально. На турнире, проходившем с 15 по 24 октября 2021 года, юные россияне завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды, уверенно выиграв общекомандный зачет.

Особенно впечатлили на ринге в Будве российские девушки. Команду на первенстве Европы представляло 12 участниц, и все они возвращаются домой с медалями.

Золото:

Анна Костина (до 48 кг)

Валерия Линькова (до 52 кг)

Надежда Голубева (до 60 кг)

Юлия Старченко (до 63 кг)

Азалия Аминева (до 66 кг)

Мария Проскунова (до 81 кг)

Татьяна Богданова (свыше 81 кг)

Серебро:

Алина Пушкарь (до 57 кг)

Анастасия Демурчан (до 70 кг)

Бронза:

Арина Вострикова (до 50 кг)

Анастасия Кириенко (до 54 кг)

Дарья Баженова (до 75 кг)

Впрочем, и юниоры выступили вполне достойно, завоевав 9 наград

Золото:

Гароглан Ханджанов (до 57 кг)

Александр Груничев (до 80 кг)

Данил Прокудин (до 71 кг)

Саид Алмазов (до 92 кг)

Серебро:

Никита Полухин (до 48 кг)

Руслан Пиров (до 51 кг),

Алексей Шендрик (до 60 кг)

Алексей Шендрик (до 60 кг) Аким Павлюков (до 75 кг)

Бронза:

Александр Зырянов (до 67 кг)

Видео финальных боев у юниорок смотрите здесь

Видео финальных боев юниоров – здесь