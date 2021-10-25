Чемпионат Европы по боксу среди юниоров 2021: видео, итоги, результаты сборной России

Сборная России завоевала 11 золотых медалей на первенстве Европы U18 по боксу среди юниоров в Будве

Автор: Сергей Подушкин
Бокс
Фото © 2018 Getty Images

Чемпионат Европы по боксу среди юниоров в Будве завершился для сборной России триумфально. На турнире, проходившем с 15 по 24 октября 2021 года, юные россияне завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды, уверенно выиграв общекомандный зачет.

Особенно впечатлили на ринге в Будве российские девушки. Команду на первенстве Европы представляло 12 участниц, и все они возвращаются домой с медалями.

Золото:

  • Анна Костина (до 48 кг)
  • Валерия Линькова (до 52 кг)
  • Надежда Голубева (до 60 кг)
  • Юлия Старченко (до 63 кг)
  • Азалия Аминева (до 66 кг)
  • Мария Проскунова (до 81 кг)
  • Татьяна Богданова (свыше 81 кг)

Серебро:

  • Алина Пушкарь (до 57 кг)
  • Анастасия Демурчан (до 70 кг)

Бронза:

  • Арина Вострикова (до 50 кг)
  • Анастасия Кириенко (до 54 кг)
  • Дарья Баженова (до 75 кг)

Впрочем, и юниоры выступили вполне достойно, завоевав 9 наград

Золото:

  • Гароглан Ханджанов (до 57 кг)
  • Александр Груничев (до 80 кг)
  • Данил Прокудин (до 71 кг)
  • Саид Алмазов (до 92 кг)

Серебро:

  • Никита Полухин (до 48 кг)
  • Руслан Пиров (до 51 кг),
    Алексей Шендрик (до 60 кг)
  • Аким Павлюков (до 75 кг)

Бронза:

  • Александр Зырянов (до 67 кг)

Видео финальных боев у юниорок смотрите здесь

Видео финальных боев юниоров – здесь

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