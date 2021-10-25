Чемпионат Европы по боксу среди юниоров 2021: видео, итоги, результаты сборной России

Чемпионат Европы по боксу среди юниоров в Будве завершился для сборной России триумфально. На турнире, проходившем с 15 по 24 октября 2021 года, юные россияне завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды, уверенно выиграв общекомандный зачет.
Особенно впечатлили на ринге в Будве российские девушки. Команду на первенстве Европы представляло 12 участниц, и все они возвращаются домой с медалями.
Золото:
- Анна Костина (до 48 кг)
- Валерия Линькова (до 52 кг)
- Надежда Голубева (до 60 кг)
- Юлия Старченко (до 63 кг)
- Азалия Аминева (до 66 кг)
- Мария Проскунова (до 81 кг)
- Татьяна Богданова (свыше 81 кг)
Серебро:
- Алина Пушкарь (до 57 кг)
- Анастасия Демурчан (до 70 кг)
Бронза:
- Арина Вострикова (до 50 кг)
- Анастасия Кириенко (до 54 кг)
- Дарья Баженова (до 75 кг)
Впрочем, и юниоры выступили вполне достойно, завоевав 9 наград
Золото:
- Гароглан Ханджанов (до 57 кг)
- Александр Груничев (до 80 кг)
- Данил Прокудин (до 71 кг)
- Саид Алмазов (до 92 кг)
Серебро:
- Никита Полухин (до 48 кг)
- Руслан Пиров (до 51 кг),
Алексей Шендрик (до 60 кг)
- Аким Павлюков (до 75 кг)
Бронза:
- Александр Зырянов (до 67 кг)
Видео финальных боев у юниорок смотрите здесь
Видео финальных боев юниоров – здесь