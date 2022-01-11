Чемпионат Европы по бобслею и скелетону-2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону-2022 в Санкт-Морице, который пройдет с 14 по 16 января, станет для лучших из лучших в этих видах спорта заключительным стартом перед Олимпийскими играми в Пекине. Кроме того, он будет венчать Кубок мира как в бобслее, так и в скелетоне. Россияне на сложной швейцарской трассе в последние годы больших успехов не добивались, но в нынешнем сезоне Александр Третьяков, Елена Никитина и Ростислав Гайтюкевич уже выигрывали этапы Кубка мира, поэтому способны побороться за награды любого достоинства и в Санкт-Морице.

Особенно сильны позиции России в скелетоне. У мужчин Третьяков выиграл два этапа из семи, а Никита Трегубов на последних шести этапов не опускался ниже седьмого места. У женщин Елена Никитина и вовсе идет второй в общем зачете за Кимберли Бос, дважды выиграв и на предыдущем этапе Кубка мира заняв третье место. Вышла на топ-уровень и Юлия Канакина, дважды в трех последних этапах пробившись в топ-3, да и Алина Тарарыченкова успела стать призером одного из этапов. Правда, в Санкт-Морице россиянам придется непросто, там традиционно хороши Тина Херманн и Мартинс Дукурс.

В бобслее Гайтюкевич проводит великолепный сезон. Менее двух недель назад он одержал свою первую победу на этапах Кубка мира, вместе с разгоняющим Михаилом Мордасовым победив в заезде двойках. В общем зачете в двойках Ростислав уступает только Франческо Фридриху. В четверках также лидирует Фридрих, а Гайтюкевич и его экипаж – третьи. Франческо в прошлом сезоне выиграл этап в Санкт-Морице и в двойках и в четверках, правда, два года назад не смог на этой трассе ничего выиграть. Тем не менее, он все равно считается главным фаворитом. В свою очередь, Гайтюкевич и хорошо проявивший себя в четверках на последнем этапе Кубка мира в Винтерберге Максим Андрианов постараются завоевать награды чемпионата Европы.

Есть шансы и у Надежды Сергеевой – чемпионка Европы-2020 в двойках на двух последних этапах Кубка мира в монобобе уступала из представительниц Европы только Лауре Нольте. В двойках результаты Сергеевой не столь хороши, но шанс на награды ЧЕ-2022 у нее есть, ведь в споре за эти медали не будут участвовать канадки, американки и прибавившие в последнее время китаянки.

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону-2022 (этап Кубка мира). Санкт-Мориц, Швейцария. Расписание

время начала заездов – московское.

14 января, пятница

Скелетон. Женщины. Начало в 11:00 (1-я попытка) и в 12.30 (2-я попытка)

Скелетон. Мужчины. Начало в 15:00 (1-я попытка) и в 16:45 (2-я попытка).

15 января, суббота

Бобслей. Женщины. Монобоб (Мировая серия). Начало в 11:00 (1-я попытка) и в 12:30 (2-я попытка)

Бобслей. Мужчины. Двойки. Начало в 15:00 (1-я попытка) и в 16:30 (2-я попытка)

17 января, воскресенье

Бобслей. Женщины. Двойки. Начало в 11:00 (1-я попытка) и в 12:30 (2-я попытка)

Бобслей. Мужчины. Четверки. Начало в 15:00 (1-я попытка) и в 16:30 (2-я попытка)

Прямые трансляции чемпионата Европы по бобслею и скелетону-2022 смотрите на телеканале «Матч! Арена» и на Sportbox.ru

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