Чемпионат Европы по биатлону-2022: все результаты, видео, расписание

С 26 по 30 января 2022 года в Арбере пройдет чемпионат Евпропы по биатлону-2022. В программе соревнований индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета и сингл-микст. Сборная России на чемпионате Европы-2021 осталась без золота, но на сей раз усилиями Антона Бабикова, Ларисы Куклиной и других известных биатлонистов постарается это исправить. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок чемпионата с прямыми трансляциями (где они будут организованы), состав сборной России, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

Анонс чемпионата Европы по биатлону-2022 смотрите здесь

Состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону-2022

Мужчины. Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Петр Пащенко, Михаил Первушин.

Женщины. Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.

Биатлон. Чемпионат Европы-2022. Арбер, Германия. Расписание

время начала гонок - московское

26 января, среда

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. Начало в 12:15

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Начало в 16:00

28 января, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12:35

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 16:00

29 января, суббота

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 12:30

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 15:30

30 января, воскресенье

Смешанная эстафета. Начало в 12:30

Сингл-микст. Начало в 15:30

Смотрите гонки преследования и эстафеты по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, индивидуальные гонки и спринты не будут транслироваться из-за отсутствия телесигнала

Стартовые протоколы и результаты гонок чемпионата Европы-2022 по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»