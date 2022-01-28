Чемпионат Европы по биатлону-2022: Поршнев стал вторым в спринте, остальных подвела стрельба стоя

На чемпионате Европы по биатлону-2022 в Арбере россияне выступили в спринте гораздо скромнее, чем в индивидуальных гонках. Если в самой длинной гонке со стрельбой они завоевали золото, серебро и бронзу, то на сей раз 28 января ограничились лишь одним серебром от Никиты Поршнева. Впрочем, главная звезда сборной России на этих соревнованиях Антон Бабиков в спринте участия не принимал, а Петр Пащенко и Лариса Куклина своими промахами из положения стоя сами лишили себя наград.

Поршнев стартовал в первой группе, под № 12. Он чисто стрелял, но бежал не слишком быстро. Однако его финишное время очень долго оставалось первым. Дело в том, что более быстрые соперники, включая товарищей по сборной России, ошибались. Так, тройку лидеров после стрельбы лежа составили Александр Поварницын, немец Лукас Фратцер (отставание 2,6 секунды) и Пащенко (+ 4,7). Будущий чемпион Европы-2022 в спринте Эрленн Бьентегорд из Норвегии показал на этой отметке только девятое время. Однако он, похоже, куда лучше распределил силы по дистанции.

Тем не менее, не промахнись Пащенко на втором рубеже, именно он мог бы стать победителем. А так отставание 23,4 секунды и лишь четвертое место. Он подходил к стрельбе стоя лидером, почти такое же время показывал Поварницын. Александр также промазал лишь раз, однако даже чистая стрельба ничего ему бы не дала. Ведь на заключительном круге Поварницын фактически встал, уступил лучшим почти минуту на отрезке и занял лишь 13 место. Поршнев проиграл чемпиону 20,6 секунды. И надо признать, что для 25-летнего биатлониста, из-за проблем со здоровьем вылетевшего из основы сборной чуть больше года назад, нынешний результат – большой успех. К тому же в субботней гонке преследования и он, и Пащенко будут иметь очень хорошие позиции для атаки на медали и даже на золото.

У женщин победительница индивидуальной гонки Евгения Буртасова промахнулась по разу на каждом из рубежей и, в итоге, стала лишь 19-й. Лучшей из россиянок (восьмое место) Наталья Гербулова заняла только восьмое место. Но от третьего места она отстала менее чем на 15 секунд, а значит шансы на награды в преследовании не потеряны. Прекрасный шанс компенсировать себе неудачи нынешнего сезона был в Арбере у Куклиной. Лариса начала очень резво, ушла лидером после первого рубежа, да и ко второй стрельбе подошла в топ-3. Однако два промаха отбросили ее от наград довольно далеко – на 21 место.

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