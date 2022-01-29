Чемпионат Европы по биатлону-2022: Пащенко продолжил серебряную серию сборной

В предпоследний соревновательный день чемпионата Европы по биатлону-2022 мужская сборная России продлила свою серию серебряных медалей до трех гонок. Вслед за Антоном Бабиковым (индивидуальная гонка на 20 км) и Никитой Поршневым (спринт) на вторую позицию пьедестала поднялся Петр Пащенко. В пасьюте 31-летний спортсмен, изначально не попавший в состав команды на чемпионат Европы, уступил только норвежцу Сверре Далену Аспенсу.

Пащенко, стартовавший по итогам спринта четвертым, сегодня провел чрезвычайно неровную гонку — пять промахов (по две незакрытых мишени на втором и заключительном огневых рубежах, при том, что ураганные порывы ветра обошли спортсмена стороной), а также курьез с потерей инвентаря на штрафных кругах после последней стойки. Разгоряченный Петр так яростно сбрасывал с себя запотевшие очки, что запустил настоящую цепную реакцию...

«Сработал не слишком аккуратно. Хотел скинуть очки, но зацепил и скинул вместе с шапкой и по оплошности выронил еще и палку. Такие вещи нельзя делать, очень неловко за этот момент», — прокомментировал комичную ситуацию атлет в интервью каналу «Матч ТВ».

С таким резюме занять второе итоговое место российскому биатлонисту помогли скорость на трассе (восьмое время в 27 секундах от немца Филиппа Хорна) и ошибки соперников на стрельбе (чемпион спринта Эрлен Бьонтегорд из Норвегии не сумел поразить шесть мишеней и финишировал сегодня четвертым, Никита Поршнев промазал пять раз и откатился на седьмую итоговую позицию). Единственным из тройки призеров спринта, кто сумел сохранить свою позицию, стал немец Лукас Фратцчер.

Алина Стремоус из сборной Молдавии празднует победу в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону-2022 Фото © imago images/CEPix

У женщин на первой ступени пьедестала по итогам сегодняшнего пасьюта оказалась уроженка Волгоградской области и серебряная медалистка чемпионата России Алина Стремоус. Спортсменка, с 2020 года представляющая сборную Молдавии, проводит самый успешный отрезок в карьере: на чемпионате Европы она заняла второе место в индивидуальной гонке, четвертое — в спринте, а в субботней гонке преследования одержала первую победу на международном уровне. Стремоус в пасьюте допустила четыре промаха и сдержала на последнем круге натиск бронзовой медалистки в спринте Янины Хеттих из Германии. До этого в истории сборной Молдавии была только одна золотая медаль на континентальном первенстве по биатлону — в 2008 году в индивидуальной гонке у Натальи Левченковой. Лучший результат среди российских биатлонисток показал Лариса Куклина: с пятью промахами она прорвалась со стартовой двадцать первой позиции на пятую. Однако от третьего места отставание существенное — более минуты. Наталья Гербулова с восьмого места по итогам спринта улетела на восемнадцать мест вниз, во многом из-за того, что на одном из рубежей ни разу не попала по мишени.

Биатлон. Чемпионат Европы-2022. Арбер, Германия. Расписание

время начала гонок — московское

30 января, воскресенье

Смешанная эстафета. Начало в 12:30

Сингл-микст. Начало в 15:30

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