Чемпионат Европы по биатлону-2022: где смотреть и что ждать

Если лидеры биатлонной сборной России больше не выйдут на старт перед Олимпийскими играми в Пекине, то ближайший резерв, включая олимпийских запасных во главе с Антоном Бабиковым, Евгенией Буртасовой и Анастасией Шевченко, с 26 по 30 января 2022 года будет соревноваться на чемпионате Европы в Арбере.

Россияне традиционно успешно выступают на биатлонных чемпионатах Европы, однако в 2021 году в Душники-Здруй они остались без золота, ограничившись серебряной (Карим Халили в спринте) и тремя бронзовыми (Лариса Куклина в индивидуальной гонке и в сингл-миксте с Евгением Гараничевым и Шевченко в спринте) медалями. На сей раз мы не увидим на ЧЕ-2022 Халили, который пробился в олимпийский состав. Зато победитель индивидуальной гонки этапа Кубка мира в Антхольце Бабиков заявлен на эти соревнования. Пусть Антон еще не потерял надежды в случае форс-мажора у кого-то из товарищей по сборной поехать на Игры-2022, вряд ли он будет особо беречься. Ведь победы на чемпионате Европы могут стать для него неплохой «синицей в руках».

Для Александра Поварницына, неудачно выступавшего на январских этапах Кубка мира, соревнования в Арбере еще более важны. Как и для Василия Томшина, успевшего в декабре пробиться в топ-10 на одной из гонок Кубка мира, но затем уступившему свое место в главной команде Максиму Цветкову и Бабикову. Интересно было бы посмотреть на открытие «Ижевской винтовки» Михаила Бурундукова, но ему не успели оформить документы для выступлений на этапах Кубка IBU, а на чемпионат Европы не взяли из-за отсутствия соревновательной практики. Остальные представители мужской команды не впечатляли даже на этапах Кубка IBU, но, конечно же, мечтают о прорыве.

У женщин Буртасова (в девичестве - Павлова) сейчас лидирует в Кубке IBU. Кроме того, в конце декабря вместе с Матвеем Елисеевым она стала второй в «Рождественской гонке». Будет интересно, как она, Виктория Сливко и Куклина будут смотреться на чемпионате Европы. Рассчитывает полностью восстановиться после травмы ноги и побороться за награды и Шевченко. Что касается конкурентов, то, понятно, что основные олимпийские составы топ-команд в Арбер не приедут, но и без них конкуренция ожидается на уровне. В частности, норвежцы заявили Александра Андерсена и Йоханнеса Дале.

Антон Бабиков может стать главным героем чемпионата Европы Фото © GETTY IMAGES

Состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону-2022

Мужчины. Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Петр Пащенко, Михаил Первушин.

Женщины. Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.

Биатлон. Чемпионат Европы-2022. Арбер, Германия. Расписание

время начала гонок - московское

26 января, среда

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. Начало в 12:15

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Начало в 16:00

28 января, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12:35

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 16:00

29 января, суббота

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 12:30

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 15:30

30 января, воскресенье

Смешанная эстафета. Начало в 12:30

Сингл-микст. Начало в 15:30

Смотрите гонки преследования и эстафеты по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, индивидуальные гонки и спринты не будут транслироваться из-за отсутствия телесигнала

Стартовые протоколы и результаты гонок чемпионата Европы-2022 по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»