Чемпионат Европы по биатлону-2022: Буртасова и Бабиков в индивидуальных гонках пробежали по-олимпийски

Чемпионат Европы по биатлону-2022 в Арбере начался для россиян практически идеально. В двух индивидуальных гонках 26 января они завоевали в сумме полный комплект наград. У мужчин серебро выиграл Антон Бабиков, у женщин – чемпионкой стала Евгения Буртасова, а бронзовым призером – Наталья Гербулова. Причем на троих российские призеры не заработали ни одной минуты штрафа!

Буртасова (в девичестве - Павлова) давно зарекомендовала себя классным стрелком. Вот и в Арбере она это подтвердила. Пусть на дистанции и показала всего лишь 12-ю скорость. Евгения бежала под № 62 и даже несмотря на не самый быстрый заключительный круг, можно сказать, контролировала ход борьбы за первое место. Впрочем, понятно, что ошибки конкуренток, завершивших гонку чуть раньше, ей заметно помогли. Так, быстрейшая на лыжне Янина Хеттих проиграла на финише чуть больше минуты, а на заключительном рубеже заработала две минуты штрафа. Быстрейшая из россиянок Виктория Сливко промазала лишь раз (на третьем рубеже) и заняла четвертое место.

Единственный промах на первом рубеже помешал и Алине Стремоус. Россиянка, в 2020 году перешедшая в сборную Молдавии, завоевала серебро с отставанием всего в 12,1 секунды. Но, как бы то ни было, именно Буртасова стала чемпионкой Европы-2022, а заодно и выиграла Малый хрустальный глобус Кубка IBU в индивидуальных гонках. «Я очень счастлива! Особенно с учетом того, что мне удалось победить в чемпионате Европы на столь сложной трассе, да еще и показав 100-процентную стрельбу», - приводит слова Буртасовой официальный сайт IBU.

Мужская индивидуальная гонка прошла чуть раньше. Бабиков, выигравший аналогичную дисциплину неделей ранее на этапе Кубка мира в Антхольце, начал очень лихо, но на второй половине дистанции сбавил темп, да и на стрельбу стал тратить больше времени. В итоге, он все же уступил 11,6 секунды молодому норвежцу Сверре Далену Аспенесу, также отстрелявшему на ноль. Причем на последнем круге Аспенес отыграл у россиянина около полуминуты. Тем не менее, Антон все равно остался доволен – с учетом январских гонок в режиме нон-стоп он сумел удержать очень хороший уровень. И также выиграл Малый хрустальный глобус Кубка IBU в индивидуальных гонках. После финиша Бабиков признал, что силы начали его покидать на экваторе гонки, но он все равно старался бороться на каждом рубеже и на дистанции. Теперь в пятницу 28 января чемпионат Европы продолжится спринтами.

Чемпионат Европы по биатлону-2022: все результаты, видео

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