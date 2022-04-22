Чемпионат Европы по бадминтону-2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат Европы по бадминтону пройдет с 25 по 30 апреля 2022 года в Мадриде и соберет очень сильный состав. Главными звездами станут олимпийские чемпионы испанка Каролина Марин и датчанин Виктор Аксельсен, которые на двоих выиграли семь золотых медалей чемпионата Европы в одиночном разряде и рассчитывают еще пополнить свои коллекции.

Олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Марин по праву считается лидером мирового женского бадминтона в последние годы. На счету 28-летней Каролины три победы в одиночном разряде на чемпионатах мира и пять золотых наград чемпионатов Европы, в том числе и год назад на турнире в Киеве. Марин настраивалась и на борьбу за титул олимпийской чемпионки в Токио, но травма ноги, полученная в июне 2021 года на тренировке, не позволила ей выступить на Играх. Но сейчас испанка вновь здорово и на домашних для себя соревнованиях настроена весьма решительно. Конкуренцию ей постараются составить Миа Блихфелдт из Дании и Кэти Гилмор из Шотландии, которые входят в топ-20 мирового рейтинга.

28-летний Аксельсен всего дважды побеждал на чемпионатах Европы в одиночном разряде, в прошлом сезоне сделать хет-трик ему помешал ковид, из-за которого он вынужден был пропустить финал и довольствоваться серебром. Титул тогда завоевал соотечественник-датчанин Андерс Антонсен. На сей раз в финале не исключен матч между Аксельсеном и Антонсеном, занимающими соответственно первое и третье места в мировом рейтинге. Напомним, что именно Аксельсен завоевал золото Игр-2020 в Токио. В прошлом году чемпионат Европы в командном зачете с двумя золотыми медалями (в мужских парах и в миксте) выиграла сборная России, но сейчас решением Всемирной федерации бадминтона российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований.

Виктор Аксельсен - первая ракетка мира и олимпийский чемпион Игр в Токио Фото © 2021 Getty Images

Бадминтон. Расписание чемпионата Европы-2022 с прямыми трансляциями. Мадрид, Испания

25 – 30 апреля

время начала матчей – московское

25 апреля, понедельник

Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала. Женщины. Одиночный разряд. 1/32 финала. Начало в 18:00.

26 апреля, вторник

Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала. Парный разряд. 1/16 финала Женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала. Парный разряд. 1/16 финала. Микст. 1/16 финала. Начало в 10:00

27 апреля, среда

Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала. Парный разряд. 1/8 финала. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала. Парный разряд. 1/8 финала. Микст. 1/8 финала. Начало в 10:00.

28 апреля, четверг

Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы. Парный разряд. Четвертьфиналы. Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы. Парный разряд. Четвертьфиналы. Микст. Четвертьфиналы. Начало в 15:30.

29 апреля, пятница

Мужчины. Одиночный разряд. Полуфиналы. Парный разряд. Полуфиналы. Женщины. Одиночный разряд. Полуфиналы. Парный разряд. Полуфиналы. Микст. Полуфиналы. Начало в 17:00.

30 апреля, суббота

Мужчины. Одиночный разряд. Финалы. Парный разряд. Финалы. Женщины. Одиночный разряд. Финалы. Парный разряд. Финалы. Микст. Финалы. Начало в 11:00.

Прямые трансляции чемпионата Европы по бадминтону смотрите на You Tube канале Badminton Europe

Сетки и расписание турнира по дням, а также результаты по мере завершения встреч смотрите здесь