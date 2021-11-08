Чемпионат Европы-2021 по настольному теннису U21: расписание, результаты, где смотреть, состав сборной России

Буквально месяц назад мужская сборная России по настольному теннису блистала на взрослом командном чемпионате Европы, где завоевала серебро. Теперь же троица юных российских героев Максим Гребнев, Лев Кацман и Владимир Сидоренко сыграют в Спа на молодежном чемпионате Европы U21.

Не стоит также забывать, что Кацман и Гребнев являются действующими чемпионами Европы среди взрослых в парном разряде. Именно в таком сочетании они выступят и в Спа. У женщин Мария Тайлакова и Элизабет Абраамян также зарекомендовала себя среди взрослых.

Состав сборной России

Мужчины. Одиночный разряд. Максим Гребнев. Лев Кацман. Владимир Сидоренко. Пары. Кацман / Гребнев, Сидоренко / Иоаннис Сгоропулос (Греция)

Женщины. Одиночный разряд. Мария Тайлакова, Анастасия Колиш, Элизабет Абраамян, Ольга Вишнякова. Пары. Тайлакова / Абраамян, Вишнякова / Колиш

Микст. Гребнев / Вишнякова, Кацман / Абрамян, Сидоренко /Тайлакова, Кристиан Криста (Румыния) / Колиш

Настольный теннис. Чемпионат Европы-2021 в возрастной категории U21. Спа, Бельгия. Расписание соревнований

время начала матчей - московское

10 ноября, среда

Мужчины. Одиночный разряд. Предварительный раунд. Женщины. Одиночный разряд. Предварительный раунд. Начало в 11:00

11 ноября, четверг

Мужчины. Одиночный разряд. Предварительный раунд. Парный разряд. 1/16 финала. Женщины. Одиночный разряд. Предварительный раунд. Парный разряд. 1/16 финала. Микст. 1/16 финала. Начало в 11:00

12 ноября, пятница

Мужчины. Одиночный разряд. Предварительный раунд. Парный разряд. 1/8 и 1/4 финала. Женщины. Одиночный разряд. Предварительный раунд. Парный разряд. 1/8 и 1/4 финала. Микст. 1/8 и 1/4 финала. Начало в 12:00

13 ноября, суббота

Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 и 1/4 финала. Парный разряд. Полуфиналы. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 и 1/4 финала. Парный разряд. Полуфиналы. Микст. Полуфиналы. Финал. Начало в 12:00

14 ноября, воскресенье

Мужчины. Одиночный разряд. Полуфиналы. Финал. Парный разряд. Финал. Женщины. Одиночный разряд. Полуфиналы. Финал. Парный разряд. Финал. Начало в 12:00

Смотрите прямые трансляции чемпионата Европы U21 по настольному теннису на ETTU.tv

Результаты и расписание по мере появления смотрите здесь