Буров снова непобедим. Итоги этапов Кубка мира в Финляндии

2-3 декабря в Финляндии прошли первый и второй этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «акробатика».

Рука уже традиционно принимает первые этапы серии. И также традиционно на соревнованиях нет равных российскому фристайлисту Максиму Бурову. Из-за коронавирусных ограничений некоторые страны принимают по несколько этапов друг за другом, чтобы сократить число перелетов спортсменов. Так случилось и в Стране тысячи озер.

Первый этап получился своеобразной разминкой для Бурова. Он явно еще находится не в идеальной форме, поэтому допускал небольшие помарки в прыжках. Но все равно набрал итоговые 122.17 балла, что позволило ему занять первое место. Вторым стал швейцарец Пирмин Вернер (188,10), третьим – его соотечественник и главный конкурент Бурова в последние годы Ноэ Рот (116,74). Отличился еще один россиянин Станислав Никитин, который занял пятое место. Брат Максима Илья Буров не смог преодолеть квалификацию.

«Все прошло хорошо. Очень рад, что завоевал сегодня золотую награду на первом этапе Кубка мира. Рад, что так хорошо начался сезон», – кратко прокомментировал первый старт сезона победитель,

В женской части Есения Пантюхова заняла 12-е место (37,80). Для нее этот результат стал лучшим в карьере на этапах Кубка мира. Анастасия Прыткова и Любовь Никитина не прошли в финальную часть соревнований.

На втором этапе Кубка мира, который проходил на следующий день Буров снова стал лучшим, но на этот раз выступил удачнее, набрав 123,08 балла.

Вторым стал китайский спортсмен Цзя Цзунъян (122,57), третье место занял швейцарец Ноэ Рот (121,27).

У женщин лучший результат среди россиянок показала Прыткова (82,81), ставшая 9-й. Пантюхова заняла 12-е место (78,12), Никитина – 17-е (74,02).

В командных соревнованиях, несмотря на все усилия Бурова, не получилось взять первое место. В составе команды вместе с ним выступали Любовь Никитина и Станислав Никитин. В итоге они набрали 326,48 балла. Победили фристайлисты из Китая. (343,24). Бронзовыми призерами стали украинцы (291,55).

«Подводя итоги этапа, можно сказать, что мы начали сезон в рабочем порядке. Есения Пантюхова и накануне попала в финал, и сегодня, если бы проводились финалы, то тоже бы вышла в финал. Она – самая молодая участница этапов Кубка мира среди всех, кто принимал здесь участие. Мы продолжаем набирать очки, и Есения продолжает их набирать, улучшая позиции в рейтинге, чтобы завоевать квоты и попасть на Олимпийские игры. Анастасия Прыткова сегодня попала в 10-ку. У Любови Никитиной не все получилось, но это только первые старты. Будем работать дальше. Еще только начало сезона, форсировать подготовку нет смысла. Потому что основной старт – это Олимпийские игры, вся подготовка на это рассчитана. Максим – молодец, два Кубка мира выиграл. В командных соревнованиях боролись до конца за первое, но получилось второе. Ничего страшного, будем готовиться, будем работать. В Руке выступали не с максимальной программой ни мужчины, ни женщины. Говоря о том, что мы увидели соперников из Китая, которые в прошлом сезоне не выступали на международной арене, – то все готовятся к Олимпийским играм. Посмотрели – увидели. Все конкурентоспособны», – подвел итоги этапа Кубка мира старший тренер Александр Понгильский в интервью официальному сайту Федерации фристайла России.

Следующий этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «акробатика» состоится также в Руке 10-11 декабря. Спортсмены выступят в индивидуальных и командных соревнованиях.