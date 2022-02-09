Бронзовый олимпийский призер по шорт-треку Семен Елистратов: «Я реализовал свою детскую мечту»

В упорной борьбе на 1500м Семен Елистратов завоевал первую медаль для сборной ROC по шорт-треку в Пекине. В интервью Olympics.com Семен рассказал о тренировках в родной Уфе, медальной гонке и детской мечте.

В непростой финальной гонке приняло участие десять спортсменов, самые сильнейшие шорт-трекисты мира – среди них фаворитами были братья Лю из Венгрии, с которыми Семен тренировался в предолимпийский сезон. Именно к соперникам Семен обратился на пресс-конференции после вручения медалей.

«Сегодня был сумасшедший финал. 10 человек – это редко для шорт-трека. В стратегии я отталкивался от спортсменов и от того, какие тактические приемы они могут применять. Я благодарен своим соперникам. Только благодаря этой внутренней конкуренции мы растем. Я очень рад оказаться среди лучших. Для меня это четвертые Игры, и я снова на пьедестале почета».

В интервью Olympics.com шорт-трекист также рассказывал о своей семье.

«Моя супруга – большой герой. Я, скажем так, у нее в кредите. Я думаю, что этот кредит буду выплачивать после Игр, и после Пекина я ей помогу. А сейчас моя семья все для меня делает, чтобы я спокойно подготовился к Играм, моя супруга полностью взяла на себя воспитание сына».

После Олимпиады в Пхенчхане конькобежный стадион в родной для Семена Уфе переименовали в стадион имени Семена Елистратова. На вопрос, что чувствует спортсмен, который приходит тренироваться на стадион, названный в его же честь, Семен ответил сдержанно:

«Для меня это большая ответственность. Я честно даже не замечаю, что стадион назван моим именем. Я прихожу туда делать свое дело. Главное, что все люди на стадионе, которые там работают, создают для нас все условия».

Эмоции Семена Елистратова после финиша Фото © Justin Setterfield

Слезы на подиуме

После финиша на глазах у Семена выступили слезы. К этой награде на Олимпиаде в Пекине Семена привел другой олимпийский момент – не момент гордости и радости победы, а момент горечи поражения, который стал для него ключевой отправной точкой на пути к заветному пьедесталу:

«Самое сильное воспоминание для меня – это пьедестал почета на зимних Играх 2014 года. На дистанции 1000м награждали: за первое место – Виктора Ана, за второе – Владимира Григорьева, за третье – голландца Шинки Кнегта. Я очень не хотел идти на это награждение. Я стоял в стороне и у меня, как у маленького мальчика, у которого отобрали игрушку, текли слезы. Мне было очень обидно, я сам себе задавал вопрос: «Почему я не на том пьедестале?» И вот после этого момента моя спортивная карьера очень поменялась. И я очень сильно и очень быстро начал расти».

Четвертая Олимпиада

Сейчас Семену Елистратову 31 год, из них 22 года он в шорт-треке, в его копилке – олимпийские медали, медали чемпионатов и Кубков мира.

Семен не скрывает, что восхищается канадской легендой шорт-трека Шарлем Амленом:

«Спортсмен из Канады Шарль Амлен для меня загадка. Как в 36 лет можно выиграть чемпионат мира? Если посмотреть его биографию, человек с 2006 года каждый год в призерах на чемпионате мира. В конце сезона у нас будет чемпионат мира в Монреале. Я просто хочу подойти пожать ему руку».

Неудивительно, что, вдохновляясь таким примером, на вопрос о том, станет ли Пекин для него последней Олимпиадой, Семен отвечает уклончиво:

«Я не питаю каких-то иллюзий, и так далеко не смотрю, я просто тренируюсь от сезона к сезону. Я думаю, что пройдет сезон, я сяду с тренером, поговорю, а там уже дальше будет видно. Не могу никакого однозначного ответа дать».

Эти Игры стали для Семена четвертыми, за плечами участие в Играх в Ванкувере, Сочи и Пхенчане. Немногим спортсменам выпадает такая возможность – пройти путь длиной в четыре Олимпиады.

Мотивация

Для лидера сборной ROC по шорт-треку чувство ответственности выходит на передний план. Семен испытывает это чувство не только перед командой или своей семьей, но в первую очередь перед самим собой:

«Моя самая главная мотивация – это тот маленький мальчик, который сам вставал в 5 утра, который утром тренировался, потом учился, вечером опять тренировался, это все ради того маленького мальчика. Этот маленький мальчик — я сам. Я очень рад оказаться на пьедестале почета. И что я смог реализовать свою детскую мечту».

Что делает новоиспеченный призер Олимпиады в Пекине в свободное от шорт-трека время? Коллекционирует машинки:

«Я безумно люблю коллекционировать, мне кажется это хобби будет в моей жизни от начала и до конца. У меня большая коллекция автомобилей размером 1 к 18 разных стран мира. Есть очень редкие машины, есть те, которые выпускались ограниченным тиражом. Это очень дорогое и редкое хобби, и оно мне приносит большое удовольствие. Это то, чем я, наверное, могу отвлечься».