Брейкинг. Париж-2024: критерии отбора

До дебюта брейкинга в программе Олимпийских игр остается чуть более двух лет. В 2024 году в Париже за медали будут состязаться сильнейшие B-boys и B-girls. Для того, чтобы осуществить свою олимпийскую мечту и выйти на танцевально-спортивный баттл в урбан-парке на площади Согласия, необходимо принять участие в отборочных соревнованиях. Обо всех особенностях процесса квалификации в Париж-2024 для брейкдансеров, критерии которого согласованы МОК и WDSF (Всемирная федерация танцевального спорта), рассказывает Olympics.

Сроки олимпийской квалификации

Период отбора на Игры формально продлится чуть больше двух лет. Он начнется 1 июля 2022 года и завершится 8 июля 2024 года – за шестнадцать дней до старта Олимпиады. При этом, первые соревнования, на которых B-boys и B-girls смогут получить квоты (а они в брейкинге именные) состоятся только в сентябре 2023 года. То есть, фактически олимпийский отбор будет чрезвычайно скоротечным – имена всех брейкдансеров-олимпийцев определятся в течение десяти месяцев.

Сколько всего B-boys и B-girls выступит в Париже

Всего право принять участие в Олимпийских играх-2024 получат по 16 спортсменов каждого пола. Максимум квот от страны/НОК – четыре (по два B-boy и B-girl) – значит, что во многих командах ожидается в том числе напряженная внутренняя конкуренция (особенно в Японии и США). Сборной Франции предоставляются две квоты, однако есть нюансы – B-boy и B-girl гарантируют себе олимпийскую лицензию только при условии выполнения двух условий: у страны еще нет максимального представительства по итогам предыдущих соревнований и сами спортсмены входят в топ-32 рейтинга новой линейки урбан-ивентов под эгидой МОК – Олимпийской квалификационной серии.

Какие соревнования будут зачетными для отбора в Париж-2024

Первым событие квалификации станет чемпионат мира по брейкингу – он пройдет 22-24 сентября 2023 года в Бельгии. По итогам трех дней танцевально-спортивных баттлов олимпийские путевки напрямую получат только один B-boy и одна B-girl. Еще по пять мест достанутся победителям континентальных отборочных событий (Азии, Америки, Африки, Европы и Океании) – чемпионатов или Игр. Если первенствовать на них будут B-boy и B-girl, уже получившие персональную квоту, путевку получат занявшие вторые места. Учитывается и вероятность того, что не все континентальные турниры состоятся – в таком случае билеты в Париж отдадут брейкдансерам, опередившим представителей своей зоны на чемпионате мира-2023. Таким образом, к началу марта 2024 года планируется определить имена 12 из 32 участников Олимпиады.

С марта по июнь 2024 года WDSF под эгидой МОК проведет Олимпийскую квалификационную серию, объединяющую три мультиспортивных ивента по брейкингу, BMX-фристайлу и скалолазанию в формате урбан-фестиваля. По семь B-boys и B-girls, набравших больше всего баллов в общем зачете серии (за исключением тех, кто уже обеспечил себе участие на Играх по итогам чемпионата мира и континентальных турниров), получат персональные квоты в Париж. Тогда же определятся обладатели лицензий от Франции.

Оставшиеся четыре места в олимпийском брейкинг-турнире (по два у мужчин и женщин) будут заполнены решением Трехсторонней комиссии после окончания всех зачетных соревнований, но не позднее 8 июля 2024 года. Подать заявки на эти квоты представители НОК могут с 1 октября 2023 года по 15 января 2024-го. Обязательным условием для того, чтобы претендовать на попадание в Париж, все равно будет участие в Олимпийской квалификационной серии. Без выступления на ней заявка аннулируется.

Есть ли возрастной ценз и какие требования предъявляются к B-boy и B-girl

Для участия в Олимпийских играх в Париже будут допущены брейкдансеры, родившиеся ранее 31 декабря 2008 года, имеющие действующую весь период квалификации (с 1 июля 2022-го по 8 июля 2024 года) лицензию WDSF и не менявшие за этот срок спортивное гражданство.