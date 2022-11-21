Кто из B-boy и B-girl по итогам года стал ближе всех к поездке в Париж
Брейкинг дебютирует в олимпийской программе на Играх 2024 в Париже. Однако набрать первые баллы в отборочный рейтинг сильнейшие B-boy и B-girl планеты имели возможность уже в сезоне 2022. Olympics представляет топ-10 самых успешных спортсменов и спортсменок года в зачете олимпийской квалификации по брейкингу.
|B-boy
|Страна
|Сумма баллов
|Dany Dan (Данис Сивиль)
|Франция
|1300
|Phil Wizard (Филипп Ким)
|Канада
|1000
|Kid Karam (Карам Сингх)
|Великобритания
|950
|Wygor (Игорь Выпьор)
|Польша
|850
|Kuzya (Олег Кузнецов)
|Украина
|840
|Daniel (Даниэль Гринделан)
|Норвегия
|770
|Sigekix (Сигеюки Накараи)
|Япония
|750
|Victor (Виктор Монтальво)
|США
|650
|Lussy Sky (Олександр Гатынь-Лозинский)
|Украина
|600
|Lagaet (Гаэтан Ален) Jeffro (Джеффри Майк Луи)
|Франция США
|560
|B-girl
|Страна
|Сумма баллов
|India (Индия Дэви Сардху)
|Нидерланды
|1200
|Anti (Антилаи Сандрини)
|Италия
|1150
|Ami (Ами Юаса)
|Япония
|1000
|Vanessa (Ванесса Картаксу)
|Португалия
|850
|671 (Чиньи Лю)
|Китай
|750
|Ника (Доминика Баневич)
|Литва
|700
|Ayumi (Аюми Фукусима)
|Япония
|650
|Jilou (Санья Джилван Расул)
|Германия
|580
|Camine (Камин Ван Хуф)
|Нидерланды
|566
|Nadia (Надежда Готлиб) Senorita Carlota (Карлота Дудек)
|Израиль Франция
|540
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