Брейкинг дебютирует в олимпийской программе на Играх 2024 в Париже. Однако набрать первые баллы в отборочный рейтинг сильнейшие B-boy и B-girl планеты имели возможность уже в сезоне 2022. Olympics представляет топ-10 самых успешных спортсменов и спортсменок года в зачете олимпийской квалификации по брейкингу.

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