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Брейкинг. Олимпийская квалификация. Рейтинг 2022

Кто из B-boy и B-girl по итогам года стал ближе всех к поездке в Париж

1 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineБрейкинг
GettyImages-1439212917
(Фото © Getty Images)

Брейкинг дебютирует в олимпийской программе на Играх 2024 в Париже. Однако набрать первые баллы в отборочный рейтинг сильнейшие B-boy и B-girl планеты имели возможность уже в сезоне 2022. Olympics представляет топ-10 самых успешных спортсменов и спортсменок года в зачете олимпийской квалификации по брейкингу.

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B-boyСтранаСумма баллов
Dany Dan (Данис Сивиль)Франция1300
Phil Wizard (Филипп Ким)Канада1000
Kid Karam (Карам Сингх)Великобритания950
Wygor (Игорь Выпьор)Польша850
Kuzya (Олег Кузнецов)Украина840
Daniel (Даниэль Гринделан)Норвегия770
Sigekix (Сигеюки Накараи)Япония750
Victor (Виктор Монтальво)США650
Lussy Sky (Олександр Гатынь-Лозинский)Украина600
Lagaet (Гаэтан Ален) Jeffro (Джеффри Майк Луи)Франция США560
Брейкинг. B-girl. Олимпийский отбор. Рейтинг по итогам сезона 2022. Топ 10
B-girlСтранаСумма баллов
India (Индия Дэви Сардху)Нидерланды1200
Anti (Антилаи Сандрини)Италия1150
Ami (Ами Юаса)Япония1000
Vanessa (Ванесса Картаксу)Португалия850
671 (Чиньи Лю)Китай750
Ника (Доминика Баневич)Литва700
Ayumi (Аюми Фукусима)Япония650
Jilou (Санья Джилван Расул)Германия580
Camine (Камин Ван Хуф)Нидерланды566
Nadia (Надежда Готлиб) Senorita Carlota (Карлота Дудек)Израиль Франция540

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