Брейкинг. Чемпионат мира 2022: побеждают Волшебник из Канады и суперзвезда из Японии

Финалы чемпионата мира по новому олимпийскому виду спорта — брейкингу — в 2022 году прошли в Сеуле 22 октября.

Всего в контесте под эгидой WSDF (Всемирная федерация танцевального спорта) принимали участие 360 B-boy и B-girl. И только восемь из них сошлись в баттлах за медали в заключительный день соревнований.

У мужчин чемпион мира 2021 B-boy Victor (США) на этот раз остановился на стадии полуфинала. Однако без призового места в столице Южной Кореи победитель Всемирных игр 2022 не остался. В каждом из трех раундов финала за бронзу Victor превзошел B-boy Kuzya (Украина): 9:0, 8:1, 9:0. Баттл за титул и 1000 баллов в олимпийский квалификационный рейтинг получился куда более напряженным: канадский B-boy корейского происхождения Phil Wizard (Филипп Ким) и японский вундеркинд B-boy Shigekix устроили шоу, державшее болельщиков в напряжении до конца. Вице-чемпион чемпионата мира 2021 из Северной Америки был убедительнее в своем первом выходе на сцену — 8:1, а призер Юношеских Олимпийских Игр 2018 — во втором: 6:3. Однако к заключительному раунду эмоций и сил больше осталось у более опытного Phil Wizard: 9:0 в пользу канадского B-boy, после оглашения результата не упустившего шанса отметить свое чемпионство победным танцем.

То обстоятельство, что три из четырех полуфиналисток у женщин представляли Японию не стало сенсацией: за два дня соревнований не отсеялись ни чемпионка мира 2021 B-girl Ayumi, ни победительница Всемирных игр этого года B-girl Ami, ни находящаяся несколько в тени соотечественниц юная B-girl Riko. Однако превратить главный баттл в дерби помешала 16-летняя B-girl 671 из Китая. Комета из Поднебесной (ее лучшим результатом до этого было четвертое место на Всемирных играх) дебютировала на чемпионате мира суперуспешно: второе место и достойное противостояние с безусловным лидером сезона — B-girl Ami. В баттле за третье место опыт взял верх над молодостью: 39-летняя легенда брейкинга Ayumi выступила выразительнее Riko, которая ненамного старше финалистки из Китая.

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