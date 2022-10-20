Брейкинг. Чемпионат мира 2022: что ждать, где смотреть

Гандбольная арена, построенная к Играм 1988 года в Сеуле, 21 и 22 октября принимает чемпионат мира по новому олимпийскому виду спорта — брейкингу. Состязания по атлетическому танцу в столице Южной Кореи в прямом эфире покажет Olympic Channel.
Всего в контесте под эгидой WSDF (Всемирная федерация танцевального спорта) примут участие 360 B-boy и B-girl.
У мужчин защищает титул чемпиона мира 2021 года (тогда соревнования проходили в будущей олимпийской столице — Париже) B-boy Victor. В сезоне 2022 представитель США, традиционно одетый во все черное, также чрезвычайно хорош — этим летом он одержал победу на Всемирных играх в Бирмингеме. Квартет главных соперников безусловного фаворита составляют его соотечественник B-boy Jeffro (после победы на Breaking for Gold Challenge 1x1 в Монреале он лидирует в олимпийском отборе), вице-чемпион мира B-boy Phil Wizard (Канада), бронзовый призер чемпионата мира и победитель Red Bull BC One B-boy Amir (Казахстан), а также юный талант из Японии Shigekix (на его счету бронза Всемирных игр и поражение в полуфинале как раз от чемпиона).
У женщин главные претендентки на титул представляют Японию. B-girl Ayumi стала чемпионкой мира в прошлом году, однако ее тогдашняя соперница по финалу B-girl Ami взяла убедительный реванш на Всемирных играх 2022 — разгром в полуфинале 4:0 и итоговая победа. Также высокие шансы на медаль у стабильной B-girl Jilou из Германии (у нее бронза чемпионатов мира 2019 и 2021), B-girl Swami (мексиканка сенсационно победила в Квебеке на первом зачетном контесте олимпийского отбора), а также представительниц США B-girl Sunny и B-girl Pep-C.
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Брейкинг. Чемпионат мира 2022. Сеул, Южная Корея. Расписание финальной стадии
по московскому времени
22 октября, воскресенье
09:30. Топ-16. Мужчины. Женщины
13:05. Топ-8. Мужчины. Женщины
13:50. Полуфиналы. Мужчины. Женщины
14:15. За третье место. Мужчины. Женщины
14:45. Финалы. Мужчины. Женщины