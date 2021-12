Брейкинг. Чемпионат мира-2021: что ждать, где смотреть

Менее, чем через три года брейкинг дебютирует в программе Олимпийских игр в Париже. А в эту субботу, 4 декабря, в столице Франции состоится чемпионат мира по этой зрелищной танцевально-спортивной дисциплине. Сильнейшие брейкдансеры мира (110 в мужском зачете и 87 в женском), представляющие 50 национальных федераций, определят сильнейших B-boy и B-girl в театре «Шатле». Здание театра до 2016 года было местом церемонии вручения самой престижной французской премии в области кинематографа «Сезар», а площадь перед «Шатле» с 1980-х годов является культовым местом для представителей хип-хоп культуры.

Организаторам чемпионата удалось собрать звездный состав участников: так в мужском зачете выступят и чемпион B-boy Amir (Казахстан), и B-boy Phil Wizard (Канада) — финалист одного из самых престижных контестов в мире брейкинга — Red Bull BC One World Final, прошедшего в Гданьске (Польша) 6 ноября. Еще один претендент на победу — юный японец Shigekix, год назад победивший на BC One в возрасте 18 лет. В женском зачете заявлена вся тройка призеров предыдущего чемпионата мира:Amy (Япония), Sunny (США) и Jilou (Германия).

Одна из сильнейших команд на чемпионате у Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России. Уровень конкуренции в стране настолько высок, что в итоговую четверку (а по регламенту в команде максимум два B-boy и две B-girl) не попали ни чемпион Юношеских Олимпийских игр-2018 Bumblebee (Сергей Чернышев), ни полуфиналистка BC One World Final-2021 Nadia. Конкурентки последней — главные претендентки на победу в Париже: победительница двух BC One Kastet (Наталья Килячихина) и отобравшая у нее титул в этом году Vavi (Александра Вавилкина-Качанова). У мужчин команду представят финалист BC One прошлого года Alkolil (Иван Ососков) и чемпион E-Battle-2020 Gun (Александр Ганачьян).

Состав участников чемпионата мира по брейкингу-2021 можно посмотреть здесь

Соревнования 4 декабря с 22:20 по московскому времени в прямом эфире покажет Olympics.com