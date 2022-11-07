Брейкинг. Чемпионат Европы 2022: результаты и видео

Поздним вечером 6 ноября в Манчестере завершился Чемпионат Европы 2022 по брейкингу под эгидой WDSF (Международной федерации спортивного танца). Максимальную сумму баллов в олимпийский квалификационный рейтинг набрали B-girl India (Нидерланды) и B-boy Dany Dan (Франция). Четверка полуфиналистов у мужчин и женщин также автоматически отобралась на Европейские игры 2023 — на этом контесте будут распределены первые прямые путевки в Париж 2024.

У женщин 16-летняя India в Манчестере на пути к титулу выбила из борьбы почти всех звезд европейского брейкинга. В дэнс-баттле за место в топ-16 юная B-girl из Нидерландов впечатлила судей больше, чем главная надежда сборной Франции — Senorita Carlota. Затем India с первого места вышла из группы, в четвертьфинале оставила без путевки на Европейские игры бельгийку Madmax (у нее бронза прошлогоднего чемпионата), а затем уверенно обошла B-girl Vanessa из Португалии.

По параллельной сетке в финал вышла главная претендентка на победу — 24-летняя Anti. B-girl из Италии 22 октября на чемпионате мира в Сеуле заняла пятое место, а в Манчестере подтвердила свой класс. Сильнейшую соперницу — двукратную бронзовую медалистку чемпионатов мира B-girl Jilou (Германия) Anti с легкостью победила в четвертьфинале. Затем итальянка отправила в баттл за бронзу B-girl Nicka из Литвы.

В финале одетая в традиционный костюм для занятий ушу (а этот вид спорта она тоже практикует) Anti неожиданно уступила во всех трех раундах India. В баттле за бронзу Vanessa в куда более упорном противостоянии оставила без медали Nicka.

У мужчин синеволосый француз Dany Dan провел контест в Манчестере на одном дыхании. Еще на стадии топ-32 он провел блестящий баттл против главной звезды — 35-летнего испанского ветерана B-boy Xak. Групповой этап главная олимпийская надежда Франции прошел без поражений, а в четвертьфинале был убедительнее B-boy Kuzya (украинец финишировал четвертым на недавнем чемпионате мира). Полуфинал стал для Dany Dan передышкой перед решающим баттлом: его соперник B-boy Daniel из Норвегии не входил в число фаворитов и забрался так высоко весьма неожиданно.

В главном событии вечера симпатии публики поначалу были на стороне местного кумира Kid Karam. Британский B-boy начал финал ярко, однако Dany Dan нашел достойный ответ: ритм, атлетичность, пластика, необычные движения — француз убедил и судей, и болельщиков. Бронза в Манчестере у B-boy Wigor из Польши. Для него Европейские игры 2023 (туда отобрались все полуфиналисты) станут домашними.

Также по теме: