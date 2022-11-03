Брейкинг. Чемпионат Европы 2022: что ждать, где смотреть

Чемпионат Европы 2022 по брейкингу пройдет в Манчестере 5 и 6 ноября. Для самых артистичных и атлетичных B-boy и B-girl Старого света этот турнир под эгидой WDSF (Международной федерации спортивного танца) — шанс набрать как можно больше баллов в олимпийский квалификационный рейтинг Игр 2024 без конкуренции со стороны мировых суперзвезд из Японии, США и Канады. Чемпионат Европы по брейкингу в прямом эфире покажет Olympic Channel.

У женщин в статусе главной претендентки на титул подходит к чемпионату 24-летняя Anti (Антилаи Сандрини). B-girl, представляющая Италию и помимо брейкинга практикующая ушу (этот вид спорта вошел в программу Юношеских Олимпийских игр 2026), все ближе к топ-уровню. На завершившемся 22 октября чемпионате мира в Сеуле она заняла пятое место, на контесте аналогичного уровня в Париже в прошлом году — четвертое, на Евро 2021 — пятое. Однако медаль в Манчестере B-girl Anti вовсе не гарантирована: соперницы в классе ей не уступают.

Так B-girl Jilou из Германии имеет в резюме две бронзы чемпионатов мира (2019 и 2021), а также попадание в четвертьфинал турнира по брейкингу в рамках Всемирных игр 2022. Потенциально главная звезда сборной Франции по брейкингу в Париже 2024 B-girl Senorita Carlota на чемпионате мира в Южной Корее показала второй результат среди представительниц Европы — восьмое место.

Бельгийка Максим Блик, известная под грозным псевдонимом Madmax, является единственной медалисткой прошлогоднего Евро, принимающей участие в чемпионате и на этот раз. Ее соперница по малому финалу 2021 B-girl Paulina многое поставила на карту ради успеха в новом олимпийском цикле. Представительница Польши этим летом оставила работу в качестве стюардессы для того, чтобы сконцентрироваться на брейкинге.

У мужчин главного фаворита выделить едва ли проще: формально главной звездой является 35-летний испанский ветеран B-boy Xak (Хуан де ла Торре). В этом сезоне в его активе две победы на домашних этапах серии Breaking for Gold, а также четвертое место на Всемирных играх (в малом финале уступил будущему вице-чемпиону мира B-boy Shigekix из Японии). Однако исходя из недавних результатов выше шансы на итоговый успех в Манчестере у двух представителей сборной Украины. B-boy Kuzya и B-boy Lussy Sky ярко выступили на чемпионате мира: четвертое и пятое место соответственно. Из европейских мастеров брейкинга выше в итоговой таблице не было никого.

Ближе всех к украинскому тандему завершил контест французский B-boy Dany Dan. Олимпийская надежда 2024 выступает в последние два сезона невероятно стабильно: пятые места на чемпионате мира 2021 и Всемирных играх 2022, а также девятое — в Сеуле.

Антипод француза — Йоханнес Хаттунен, также известный как B-boy Hatsolo. Атлетичный и экспрессивный представитель Финляндии чередует фееричные перфомансы (один из них принес ему бронзу прошлогоднего чемпионата Европы) с сериями невыразительных выступлений (шестнадцатое место на Всемирных играх и восемьдесят пятое — на чемпионате мира). Каким будет итог в Манчестере для Hatsolo — предсказать невозможно.

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Брейкинг. Чемпионат Европы 2022. Манчестер, Великобритания. Расписание

по московскому времени

5 ноября, суббота

15:00. Предварительный раунд. Женщины

19:30. Предварительный раунд. Мужчины

6 ноября, воскресенье

15:05. Топ-16. Женщины

17:00. Топ-16. Мужчины

20:15. Топ-8. Женщины

20:35. Топ-8. Мужчины

20:55. Полуфиналы. Женщины

21:05. Полуфиналы. Мужчины

21:35. За третье место. Женщины. Мужчины

21:55. Финал. Женщины

22:05. Финал. Мужчины

Смотреть чемпионат мира по брейкингу можно на Olympic Channel