Бразилия – Швейцария: что ждать и где смотреть 

В девятый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. Третьей встречей игрового дня в понедельник, 28 ноября, станет матч группы G Бразилии и Швейцарии, который начнется в 19.00. Olympics представляет анонс матча Бразилия – Швейцария.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Бразилия – Швейцария. Группа G. Начало в 19:00 мск. Стадион «974»

Встреча лидеров группы G интригует. Поскольку при всей атакующей мощи сборной Бразилии ей во втором туре достался очень серьезный соперник, любящий и умеющий играть в в обороне. Достаточно сказать, что за весь отборочный цикл к чемпионату мира в Катаре швейцарцы пропустили всего два гола. Не позволила команда Мурата Якина отличиться и в стартовом матче на ЧМ-2022 камерунцам, одержав минимальную победу 1:0. Швейцарцы могли забить больше, но и так остались вполне довольны. А их главный тренер Якин назвал своих подопечных лучшей сборной Швейцарии за все времена и заявил, что он и его команда хотят войти в историю.

Шансы выйти из группы у Швейцарии действительно неплохи даже в случае неудачи в матче против Бразилии. Однако смогут ли бразильцы преодолеть вязкую оборону столь грамотного оппонента? Тем более, это придется делать без Неймара и Данило, получивших травмы в победной игре против Сербии (2:0) и выбывших ориентировочно на один-два матча. Хотя в великолепной форме находится Ришарлисон, сделавший дубль на старте чемпионата. Да и вообще команда Тите шикарна, что доказала своим футбольным карнавалом во втором тайме против сербов.

При этом по личным встречам преимущество Бразилии минимально - три победы при двух поражениях и четырех ничьих в матчах со Швейцарией. На чемпионате мира 2018 года в России эти соперники сыграли вничью 1:1 и вместе вышли в плей-офф. Кроме того, они встречались на ЧМ и в 1950 году, также сыграв вничью - 2:2.