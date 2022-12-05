Бразилия – Республика Корея. 1/8 финала чемпионата мира: онлайн-результаты

В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в матче 1/8 финала встречаются сборные Бразилии и Республики Корея. Olympics предлагает следить за результатом матча в режиме реального времени.

Полное превью матча смотрите здесь

Для обновления результатов нажмите Сtrl + F5 (Windows) или зажмите Shift и нажмите в браузере кнопку «Обновить» (MacOs).

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: