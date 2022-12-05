Бразилия – Республика Корея. 1/8 финала чемпионата мира: онлайн-результаты

5 декабря на чемпионате мира — 2022 в Катаре в матче 1/8 финала сыграют Бразилия и Республика Корея
В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в матче 1/8 финала встречаются сборные Бразилии и Республики Корея. Olympics предлагает следить за результатом матча в режиме реального времени.
Полное превью матча смотрите здесь
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Гол: Винисиус (7) - 1:0; Неймар (13) - 2:0; Ришарлисон (29) - 3:0; Пакета (36) - 4:0
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