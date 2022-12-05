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Бразилия – Республика Корея. 1/8 финала чемпионата мира: онлайн-результаты

5 декабря на чемпионате мира — 2022 в Катаре в матче 1/8 финала сыграют Бразилия и Республика Корея

2 мин автор Дмитрий Зимин
disciplineФутбол
GettyImages-1446976068
(Фото © 2022 Getty Images)

В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в матче 1/8 финала встречаются сборные Бразилии и Республики Корея. Olympics предлагает следить за результатом матча в режиме реального времени.

Полное превью матча смотрите здесь

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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Бразилия – Республика Корея – 4:0 (матч идет)

Гол: Винисиус (7) - 1:0; Неймар (13) - 2:0; Ришарлисон (29) - 3:0; Пакета (36) - 4:0

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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