Бразилия – Республика Корея. 1/8 финала: что ждать и где смотреть

В воскресенье, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два матча стадии 1/8 финала. В 22:00 на поле выйдут сборные Бразилии и Республики Корея.

Olympics представляет анонс матча плей-офф с участием пятикратных чемпионов мира.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Бразилия – Республика Корея. 1/8 финала. 5 декабря. Начало в 22:00 мск. Стадион «974»

Сборная Бразилии провела групповой этап не в полную силу. Это особенно бросалось в глаза в матче с Камеруном, когда задача выхода в плей-офф уже была решена. Тите выпустил на поле полурезервный состав, но даже при этом футболисты предпочитали больше куражиться вместо того, чтобы делать результат. Один только Габриэл Мартинелли имел 3-4 хороших момента для взятия ворот, но не реализовал ни одного из них. В общей сложности бразильцы даже в последней игре в группе могли спокойно забивать несколько мячей, но не сделали этого. Итог – пропущенный гол уже в добавленное время и поражение, прервавшее их длительную беспроигрышную серию. Не лучший с эмоциональной точки зрения результат перед матчем 1/8 финала. Но ладно бы подобное они демонстрировали только против Камеруна. Нет, против Сербии и Швейцарии они также включались на максимум только после перерыва, когда и делали результат. В плей-офф подобный экономный стиль может сыграть с Бразилией злую шутку.

Сборная Республики Корея и вовсе почти чудом попала в плей-офф. Перед третьим туром у нее было одно очко и призрачные шансы на выход. Ведь соперник – Португалия – лидер группы. Большую часть матча счет был 1:1, а уже в добавленное время корейцы убежали в контратаку и вырвали необходимую им победу. Однако и собственного успеха могло им не хватить для выхода из группы, но Уругвай забил Гане на один мяч меньше, чем ему было необходимо, чтобы потеснить корейцев со второго места. В итоге команда Республики Корея впервые с 2010 года вышла в плей-офф.