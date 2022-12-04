Бразилия – Республика Корея. 1/8 финала: что ждать и где смотреть

5 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в 1/8 финала встретятся Бразилия и Республика Корея: вся информация о матче
В воскресенье, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два матча стадии 1/8 финала. В 22:00 на поле выйдут сборные Бразилии и Республики Корея.
Olympics представляет анонс матча плей-офф с участием пятикратных чемпионов мира.
Сборная Бразилии провела групповой этап не в полную силу. Это особенно бросалось в глаза в матче с Камеруном, когда задача выхода в плей-офф уже была решена. Тите выпустил на поле полурезервный состав, но даже при этом футболисты предпочитали больше куражиться вместо того, чтобы делать результат. Один только Габриэл Мартинелли имел 3-4 хороших момента для взятия ворот, но не реализовал ни одного из них. В общей сложности бразильцы даже в последней игре в группе могли спокойно забивать несколько мячей, но не сделали этого. Итог – пропущенный гол уже в добавленное время и поражение, прервавшее их длительную беспроигрышную серию. Не лучший с эмоциональной точки зрения результат перед матчем 1/8 финала. Но ладно бы подобное они демонстрировали только против Камеруна. Нет, против Сербии и Швейцарии они также включались на максимум только после перерыва, когда и делали результат. В плей-офф подобный экономный стиль может сыграть с Бразилией злую шутку.
Сборная Республики Корея и вовсе почти чудом попала в плей-офф. Перед третьим туром у нее было одно очко и призрачные шансы на выход. Ведь соперник – Португалия – лидер группы. Большую часть матча счет был 1:1, а уже в добавленное время корейцы убежали в контратаку и вырвали необходимую им победу. Однако и собственного успеха могло им не хватить для выхода из группы, но Уругвай забил Гане на один мяч меньше, чем ему было необходимо, чтобы потеснить корейцев со второго места. В итоге команда Республики Корея впервые с 2010 года вышла в плей-офф.
Несмотря на спокойный выход в плей-офф, сборная Бразилии систематически теряет важных футболистов. Первым был Неймар – лидер атаки сборной и идол миллионов болельщиков. Он получил травму в первой игре с Сербией и по первоначальным прогнозам должен был вернуться к первому матчу плей-офф. Однако пару дней назад отец футболиста сообщил, что это слишком оптимистичные сроки. И футболиста стоит ждать разве что к финалу турнира. Вместе с Неймаром в игре первого тура вылетел и основной защитник Данило. Казалось, растяжение связок голеностопа - не самая большая проблема, и футболисту также прогнозировалось скорое возвращение в строй. Однако в 1/8 финала болельщики его на поле точно не увидят, да и по дальнейшим стадиям до сих пор нет четкого понимания.
После игры с Камеруном ситуация стала еще хуже. Сначала стало известно, что лидер «Арсенала» Габи Жезус выбыл до конца турнира. Получил травму и защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес – у него проблемы с коленом. Но самая большая потеря, поммио Неймара, – Алекс Сандро: он усугубил повреждение в матче с Швейцарией, пропустил игру с Камеруном и пока остается в статусе травмированного.
Получается, что у Бразилии вылетели из состава три защитника, двое из которых - игроки основы. Конечно, замена им есть, но не факт, что равноценная - например, ветеран Дани Алвес. Вряд ли это помешает пятикратным чемпионам мира в матче с футболистами Республики Корея. Но вот со стадии четвертьфинала у них уже могут возникнуть проблемы.
Матч Бразилия – Республика Корея в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
You May Like