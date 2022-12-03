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Бразилия. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Бразилии на ЧМ-2022: кто забивал за «пентакампеонов» и какой путь ждет команду в плей-офф?

2 мин автор Ирена Закурдаева
disciplineФутбол
Team Brazil
(Фото © Justin Setterfield)

Сборная Бразилии на стадии группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре обыграла сборные Швейцарии и Сербии и проиграла один матч. В последнем матче группы G «селесао» уступили сборной Камеруна со счетом 0:1. Но это не помешало бразильцам выйти в плей-офф с первого места в группе.

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Благодаря дублю Ришарлисона команда Бразилии в своем первом матче турнира обыграла команду Сербии. С минимальным счетом «пентакампеоны» смогли добиться победы и в игре с командой Швейцарии: в этот раз отличился Каземиро.

Потерей для тренерского штаба стало то, что из-за травмы ноги, полученной в первой игре, выбыл из состава Неймар. Пока неизвестно, примет ли он участие в матче с командой Южной Кореи.

Бразилия | Группа G | Результаты и голы

24 ноября (четверг)

🇧🇷 Бразилия — 🇷🇸 Сербия | 2:0

Голы: 62' 🇧🇷 Ришарлисон Андраде (Бразилия), 73' 🇧🇷 Ришарлисон Андраде (Бразилия)

28 ноября (понедельник)

🇧🇷 Бразилия — 🇨🇭 Швейцария | 1:0

Голы: 83' 🇧🇷 Каземиро (Бразилия)

2 декабря (пятница)

🇨🇲 Камерун — 🇧🇷 Бразилия | 1:0

Голы: 90+2' 🇨🇲 Венсан Абубакар (Камерун)

Таблица | Группа G | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🇧🇷 Бразилия320126
2🇨🇭 Швейцария320116
3🇨🇲 Камерун311104
4🇷🇸 Сербия3012-31

Бразилия | Группа G | Расписание плей-офф

5 декабря (понедельник)

22:00 1 место группы G (🇧🇷 Бразилия ) — 2 место группы H (🇰🇷 Южная Корея) (6-я ⅛ финала)

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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