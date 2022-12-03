Бразилия. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Сборная Бразилии на стадии группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре обыграла сборные Швейцарии и Сербии и проиграла один матч. В последнем матче группы G «селесао» уступили сборной Камеруна со счетом 0:1. Но это не помешало бразильцам выйти в плей-офф с первого места в группе.

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Благодаря дублю Ришарлисона команда Бразилии в своем первом матче турнира обыграла команду Сербии. С минимальным счетом «пентакампеоны» смогли добиться победы и в игре с командой Швейцарии: в этот раз отличился Каземиро.

Потерей для тренерского штаба стало то, что из-за травмы ноги, полученной в первой игре, выбыл из состава Неймар. Пока неизвестно, примет ли он участие в матче с командой Южной Кореи.