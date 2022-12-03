Бразилия. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Бразилии на ЧМ-2022: кто забивал за «пентакампеонов» и какой путь ждет команду в плей-офф?
Сборная Бразилии на стадии группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре обыграла сборные Швейцарии и Сербии и проиграла один матч. В последнем матче группы G «селесао» уступили сборной Камеруна со счетом 0:1. Но это не помешало бразильцам выйти в плей-офф с первого места в группе.
Благодаря дублю Ришарлисона команда Бразилии в своем первом матче турнира обыграла команду Сербии. С минимальным счетом «пентакампеоны» смогли добиться победы и в игре с командой Швейцарии: в этот раз отличился Каземиро.
Потерей для тренерского штаба стало то, что из-за травмы ноги, полученной в первой игре, выбыл из состава Неймар. Пока неизвестно, примет ли он участие в матче с командой Южной Кореи.
24 ноября (четверг)
🇧🇷 Бразилия — 🇷🇸 Сербия | 2:0
Голы: 62' 🇧🇷 Ришарлисон Андраде (Бразилия), 73' 🇧🇷 Ришарлисон Андраде (Бразилия)
28 ноября (понедельник)
🇧🇷 Бразилия — 🇨🇭 Швейцария | 1:0
Голы: 83' 🇧🇷 Каземиро (Бразилия)
2 декабря (пятница)
🇨🇲 Камерун — 🇧🇷 Бразилия | 1:0
Голы: 90+2' 🇨🇲 Венсан Абубакар (Камерун)
Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи +/-
|Очки
|1
|🇧🇷 Бразилия
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|2
|🇨🇭 Швейцария
|3
|2
|0
|1
|1
|6
|3
|🇨🇲 Камерун
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|4
|🇷🇸 Сербия
|3
|0
|1
|2
|-3
|1
22:00 1 место группы G (🇧🇷 Бразилия ) — 2 место группы H (🇰🇷 Южная Корея) (6-я ⅛ финала)
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