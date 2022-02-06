Братья и сестры Пекина-2022: у кого на Олимпиаде может быть семейный праздник
На каждых Олимпийских играх в какой-то из сборных обязательно найдутся братья или сестры, которые борются за медали в одном виде спорта или в разных. Olympics.com рассказывает о спортсменах из одной семьи в сборной ROC на Олимпиаде-2022 в Пекине
Какие родители спортсменов не мечтают увидеть своих детей на олимпийском пьедестале? А если на Игры поехал не один ребенок? Тогда в случае успешного выступления на Олимпиаде в такой семье может быть, как минимум, двойной праздник (а у кого-то на Олимпиадах выступают больше двоих детей). Только представьте, как счастливы были родные брата с сестрой из Японии Хифуми Абэ и Уты Абэ, которые на домашней Олимпиаде-2020 в Токио выиграли золото в дзюдо в один день? И это не единственный случай, когда братья и сестры смогли разделить олимпийский триумф.
Olympics.com рассказывает о братьях и сестрах в сборной ROC (и не только) на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Максим и Илья Буровы, фристайл
23-летний Максим и 30-летний Илья Буровы специализируются на лыжной акробатике. Оба уже выступали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где старший брат завоевал бронзу, а младший занял 15-е место (Илья также участвовал в Играх-2014 в Сочи, где занял 16-е место). После Олимпиады-2018 на лидирующие позиции в национальной сборной и в мире вышел уже Максим. Илья Буров за всю карьеру поднимался на подиум Кубка мира восемь раз, но ни разу не побеждал, а Максим Буров только за последние два сезона одержал девять побед. Кроме того, в его активе два золота чемпионата мира в личных соревнованиях и победа в команде, а также два Хрустальных глобуса в зачете акробатики. Это делает Максима Бурова главным претендентом на золото Пекина-2022 в этой дисциплине.
Илья успехами брата очень гордится и не пытается соперничать с ним. «Меня он уже перепрыгал, никакого соперничества между нами нет, – сказал он в интервью Olympics.com. – А смысл? Сейчас он просто гораздо лучше, на другом уровне».
Андрей и Наталья Соболевы, сноуборд
30-летний Алексей и 26-летняя Наталья Соболевы выступают в параллельных дисциплинах сноуборда.
«Когда я стал заниматься сноубордом, она каталась на горных лыжах. И все время говорила: «Да я никогда на сноуборд не перейду!». А как произошел переход, если честно, не помню, – рассказывал Андрей «Алтайскому спорту». – Есть ли в нашем катании фирменные соболевские черты? Есть! Мы ездим напрямую. Вешки не обруливаем, все время прямо».
Для обоих Олимпийские игры 2022 года в Пекине станут третьими в карьере. Лучшим результатом брата было девятое место Сочи-2014 в параллельном гигантском слаломе, а у сестры – 15-е место сочинской Олимпиады.
Андрей Соболев является чемпионом мира 2015 года в параллельном гигантском слаломе и серебряным призером в параллельном слаломе. Также на мировых первенствах он выигрывал две бронзы, последнюю – в параллельном гигантском слаломе на ЧМ-2021. Он победитель общего зачета Кубка мира в параллельных дисциплинах и многократный призер этапов Кубка мира. Лучшим результатом Натальи Соболевой на чемпионатах мира было серебро 2019 года в параллельном гигантском слаломе, также в ее активе четыре подиума Кубка мира.
Любовь и Станислав Никитины, фристайл
26-летний Станислав и 23-летняя Любовь Никитины, как и братья Буровы, выступают в акробатике.
«Брат начал ездить на соревнования, привозил медали, побывал во многих странах. Вот такой соблазнительный пример был перед глазами, и я решила, почему бы мне не попробовать, – рассказывала Любовь Никитина в интервью RedЯрск.ru о начале карьеры. – В первые два года у меня ничего не получалось, но потом как-то пошло-поехало быстрыми шагами».
Вместе они уже поднимались на пьедестал почета крупнейших турниров – в 2019 году стали бронзовыми призерами чемпионата мира в командной акробатике. А в этом сезоне вместе выиграли серебро этапа Кубка мира в команде. Любовь Никитина также является действующей чемпионкой мира в команде и бронзовым призером в личной акробатике, а на ЧМ-2019 она выиграла серебро. На этапах Кубка мира у Станислава было семь призовых мест, а у его сестры – три.
На Олимпийских игра брат с сестрой выступят второй раз. В Пхенчхане в 2018 году она стала седьмой в личных соревнованиях, а он – 18-м. В Пекине Любовь и Станислав Никитины будут бороться за медали в личном зачете и кто-то, а возможно, что и оба, попадут в состав на командные соревнования.
Другие известные братья и сестры Олимпиады-2022 в Пекине:
Йоханнес и Тарьей Бе, биатлон, Норвегия. Оба брата являются титулованными биатлонистами, старший Тарьей в этом сезоне выступает даже успешнее младшего – в Кубке мира он идет третьим, а Йоханнес – пятым. Норвежцы вместе стали олимпийскими чемпионами в первый же медальный день, выиграв смешанную эстафету. Также у обоих Бе есть все шансы подняться на пьедестал в личных гонках и мужской эстафете, в которой они выиграли серебро Пхенчхана-2018.
Ханна и Эльвира Эберг, биатлон, Швеция. Первой мировой звездой биатлона стала Эльвира Эберг, которая является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке. А затем по стопам старшей сестры пошла и Эльвира, которая в текущем сезоне выступает даже лучше. Как и братья Бе, обе сестры претендуют на медали во всех личных гонках и могут вместе завоевать награды в эстафете.
- Шаолинг и Шаоанг Лю, шорт-трек, Венгрия. Братья китайского происхождения – большие звезды шорт-трека. Вместе они уже стали олимпийскими чемпионами, выиграв четыре года назад эстафету Пхенчхана-2018. На Олимпиаде в Пекине, которая будет для Лю практически домашней, они попробуют повторить успех.
- Аюму и Кайшу Хирано, сноуборд, Япония. У этих японцев три серебра на двоих. Аюму выиграл серебро Сочи-2014 и Пхенчхана-2018 в хафпайпе. Кайшу занял второе место на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне. В Пекине они будут в числе главных претендентов на медали в хафпайпе.
- Ийво и Кертту Нисканен, лыжные гонки, Финляндия. Брат и сестра привезли с Олимпиады в Сочи три медали. Ийво выиграл золото в командном спринте, а Керрту стала серебряным призером в женской эстафете 4х5км и командном спринте. В Пхенчхане брат стал олимпийским чемпионом в гонке на 50км классическим стилем, но Кертту ничего не выиграла. В Пекине финны снова постараются порадовать семью вместе, как и в конце декабря на «Тур де Ски», когда они выиграли гонки в один день.