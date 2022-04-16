Бостонский марафон-2022. Самый престижный пробег в мире: что ждать, где смотреть

Бостонский марафон входит в пятерку марафонов-мейджоров и по праву считается культовым событием в мире легкой атлетики. Самый престижный в мире пробег одновременно является одним из старейших — он проводится с 1897 года (организаторы вдохновлялись соревнованиями первых Олимпийских игр современности — в Афинах в 1896 году). Традиционно Бостонский марафон проводится в третий понедельник апреля, лишь однажды — в 2021-м было сделано исключение — тогда тысячи участников вышли на старт 11 октября. На сдвиг даты повлияли отмена (единственная за всю историю) мероприятия годом ранее — из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также перенос Олимпийских игр в Токио. В 2022-м 126-й по счету Бостонский марафон пройдет по графику. Неизменной остается и трасса, фирменный знак которой — «холм разбитых сердец» — затяжной подъем между 32-м и 34-м км. На нем зачастую решается, кто одержит победу. Из-за последующего длинного спуска на финишной части на трассе не фиксируются рекорды, однако Бостон — это место, где побеждают не быстрейшие, а самые сильные духом.

Каждый год на марафоне в Новой Англии появляется герой — в прошлом году таковым был СиДжей Альбертсон, со старта пошедший ва-банк. Не самый известный американский бегун в одиночку продержался на лидирующей позиции 103 минуты, однако у вершины «холма разбитых сердец» преследователи оставили его за спинами. Тремя годами ранее выступавший в статусе любителя японец Юки Каваучи, чей личный рекорд далек от цифр лидеров, одолел стихию и соперников — сквозь безумный шторм, обрушившийся на город, он прорвался к победе. Оба атлета побегут в Бостоне и в 2022-м, однако к числу фаворитов их едва ли можно отнести, ведь организаторам удалось собрать сильнейший состав элитных марафонцев.

На старт выйдут три действующих чемпиона мейджоров — эфиоп Сисай Лемма (Лондон), кениец Альберт Корир (Нью-Йорк) и его соотечественник — финишировавший первым на Бойлстон-стрит 11 октября 2021-го Бенсон Кипруто. При этом, даже быстрейший из этого списка — Лемма — имеет только четвертое заявочное время. Лучший личный рекорд у Бирхану Легесе (Эфиопия) — 2:02.48, — выше в историческом топ-листе только великие Элиуд Кипчоге и Кенениса Бекеле.

Не менее высокие шансы на итоговый успех у трио соотечественников Легесе — чемпиона мира-2019 и двукратного победителя Бостона Лелиса Десиса, финишировавшего вторым вслед за Кипруто Леми Берхану, а также уступившего последнему только на финишной прямой Джемаля Йимера.

Однако Бостон — место, где не важны цифры. И быть может, безумный Альбертсон, за три недели до старта в режиме тренировки пробежавший марафон за 2:12, вновь внесет в забег титанов интригу.

Обладательница уникального достижения — победа на олимпийском марафоне и мейджоре в один год — Перес Джечирчир (Кения) будет главной претенденткой на победу в Бостоне-2022 Фото © 2021 Getty Images

У женщин состав элитной группы не менее звездный. Достаточно сказать, что Бостон-2022 побегут две медалистки олимпийского марафона-2020 — обладательница золотой медали Перес Джепчирчир (Кения) и бронзовой — Молли Сейдел (США). Даже если выносить за скобки этих двух титулованных спортсменок, круг претенденток на призовые места 50-го для женщин марафона по улицам столицы Массачусетса чрезвычайно широкий.

Да у Джепчирчир в резюме лучшее заявочное время 2:17:16, а также уникальное достижение — победа на Олимпиаде и мейджоре в течение одного календарного года. Однако еще одна кенийская бегунья — чемпионка Лондона-2021 Джоселин Джепкосгей преодолевала марафонскую дистанцию всего на 27 секунд медленнее. Интригу в противостояние вносит и то обстоятельство, что обе спортсменки зимой и осенью прерывали тренировочный процесс из-за травм.

Третий заявочный результат у 22-летней эфиопки Дегиту Азимеро. В Лондоне-2021 она уступила Джепкосгей всего 15 секунд. Этой зимой Азимеро тренировалась вместе с Хавену Хайлу. Последняя 10 апреля одержала победу на марафоне в Роттердаме — так что подготовка группы явно прошла успешно (это подтверждает и агент Азимеро Даан ван ден Берг).

Способна преподнести сюрприз и легендарная Эдна Киплагат (финишировала первой на трех мейджорах и двух чемпионатах мира). В сентябре ей исполнилось 42 года, однако это тот случай, когда возраст — всего лишь цифра. Трассу в Бостоне Киплагат прекрасно знает — здесь она побеждала в 2017 году. Годом позже первой финишную ленту разорвала Дезире Линден из США. Среди соотечественниц ее личный рекорд быстрейший, однако шансы Сейдел котируются выше — она способна показывать максимум в любых экстремальных условиях — не сдаваться в жару (как на олимпийском марафоне) и бежать по лучшему результату в карьере с не до конца сросшимися ребрами (как в Нью-Йорке-2021).

Бостонский марафон-2022. Расписание трансляций

по московскому времени

18 апреля, понедельник

Начало в 16:30

Прямая трансляция Бостонского марафона-2022 доступна в Eurosport Player (необходим аккаунт)

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