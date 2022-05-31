Борьба. Рейтинговая серия — Кубок Болата Турлыханова: что ждать, где смотреть

С 2 по 5 июня в бывшей столице Казахстана Алматы состоится второй из четырех турниров рейтинговой серии по спортивной борьбе этого сезона — Кубок Болата Турлыханова.

На эти соревнования соберутся 275 борцов из 15 стран всего мира — Европы, Азии, Африки и Панамерики.

В вольной борьбе решил отличиться Иран, который отправил в Казахстан невероятно сильную делегацию, которую возглавляют три действующих чемпиона мира — Хасан Яздани, Камран Гасемпур и Амир Заре. Также обратим особое внимание на чемпиона мира и Азии среди юниоров Амирхуссейна Фиразпура, который поднял из веса 92 кг в категорию до 97 кг. Именно этот вес считается самым звездным по составу — похоже, иранец собирается бросить вызов легендам.

Олимпийский чемпион Рио-2016 в весе до 74 кг и серебряный медалист Токио-2020 в категории до 86 кг Хасан Яздани возвращается на ковер после великолепной победы над американцем Дэвидом Тейлором на чемпионате мира — уже третьим золотым для него по счету. Но именно Тейлор сейчас лидирует в рейтинге, опережая Яздани на 1600 очков.

Среди соперников Гасемпура в весе до 92 кг отметим представителя Казахстана Адилета Давлумбаева.

В легких весах отметим представителей Индии, которые будут претендовать сразу на несколько золотых наград.

Мохаммад Реза Гераи из Ирана станет главной звездой в греко-римской программе. Айсмэн не проигрывает никому уже пять турниров подряд, начиная с 2019 года. За это время на его счету золото Олимпиады, чемпионаты мира среди взрослых и U23, а также победа на чемпионате Азии.

Он будет бороться в весе до 72 кг — это на 5 кг больше, чем его золотой олимпийский вес Токио-2020.

Жоломан Шаршенбеков из Кыргызстана и Керем Камал из Турции поднялись в весе и теперь будут бороться в категории до 63 кг.

Серебряный призер Токио-2020 грузин Якоб Каджая смотрится лидером в весе 130 кг, но действующий чемпион мира Алиакбар Юсофия из Ирана вряд ли с этим согласится. Здесь же выступит чемпион Азии Алимхан Сыздыков из Казахстана.

У женщин большой интерес вызывает выступление Айпери Меде Кызы из Кыргызстана в весе 76 кг. Она великолепно проводит сезон, выиграв чемпионат Азии и турнир Яшар Догу, но ей может бросит вызов египтянка Самар Хамза, победившая на чемпионате Африки.

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