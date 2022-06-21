Борьба. Маттео Пелликоне — 2022, рейтинговая серия, что ждать и где смотреть

С 22 по 25 июня в Риме состоится престижный турнир по спортивной борьбе Маттео Пелликоне — 2022. Это соревнования рейтинговой серии, по ходу которых разыгрываются путевки в Париж-2024. Olympics рассказывает, что ждать от турнира и где его смотреть.

Начнем с вольников. В прошлом году азербайджанец Туран Байрамов был одним из самых активных борцов в мире, участвовал в восьми соревнованиях, включая Олимпийские игры, брал медали чемпионатов Европы и в прошлом, и в этом году. Казалось бы, в этому году он должен показать свои лучшие результаты в категории до 74 кг, но у него появился конкурент-соотечественник, бросивший серьезный вызов. На турнире в Болгарии в 2022 году Джабраил Гаджиев победил в финале Байрамова и взял золото.

В Азербайджане грамотно распорядились ситуацией и отправили Байрамова на взрослый чемпионат Европы, где он взял бронзу, а Джабраилова — на ЧЕ до 23 лет, на котором спортсмен стал лучшим.

Теперь они могут встретиться вновь в Риме, но это еще не все. После годичного отсутствия из-за травмы на ковер возвращается Хаджимурад Гаджиев. Так что противостояние этой тройки явно украсит турнир вольников.

Алиаббас Рзазаде из Азербайджана будет фаворитом в весе до 57 кг, а помешать ему попытается соотечественник Афган Хашалов.

Еще один представитель этой страны Гаджи Алиев хочет завоевать золото в весе до 70 кг. Его основые соперники — Зураби Якобишвили из Грузии и Эрназар Акматалиев из Кыргызстана.

Бенефис Азербайджана могут поддержать призеры ЧМ Абубакр Абакаров и Осман Нурмагомедов в категориях до 86 и 92 кг соответственно. А весе до 125 кг завоевать титул постарается грузин Гено Петриашвили.

Азербайджан привез самую сильную команду и для состязаний в греко-римском стиле. В весе до 60 кг заявлены сразу три топ-борца: Мурад Маммадов, Эльданиз Азизли и Нихат Маммадли.

В весе до 67 кг чемпион мира U20 и U23 Хасрат Джафаров постарается завоевать свою первую медаль рейтинговой серии.

Еще одно азейрбайджанское дерби можно ожидать в весе до 97 кг, где заявлены Ариф Нифтуллаев и Мурат Локьяев.

В категории 130 кг многие ждут схватки Беки Канделаки и турка Ризы Каялпа.

В женской сетке традиционно обращаем внимание на Ирину Рингач из Молдовы. В весе до 68 кг она может встретить мощное сопротивление нигерийки Блессинг Обородуду.

Еще одна спортсменка из Молдовы Юлия Леорда будет фавориткой в категории до 53 кг.

Полное расписание турнира и график прямых трансляций смотрите на официальном сайте UWW по ссылке.