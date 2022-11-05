Борьба. Кубок мира по греко-римской борьбе в Баку — 2022. Что ждать, где смотреть

5-6 ноября в столице Азербайджана проходит Кубок мира по вольной борьбе, на который собралась элитная группа спортсменов: здесь сразу восемь чемпионов мира, а также большая группа восходящих звезд, которые планируют брать самые престижные титулы в ближайшее время. Olympics выделяет несколько ключевых противостояний, за которыми точно стоит следить в Баку.

Конечно, соревнования в Азербайджане носят отчасти шоу-характер, и одними из тех, кто подарит зрелище зрителям, станут азербайджанец Эльданиз Азизли и иранец Дад Марц в категории до 55 кг. На чемпионате мира в Белграде Азизли, возможно, победил увереннее всех, не встретив достойного противостояния и записав на свой счет уже второе золото. Общий счет встреч с конкурентами составил феноменальные 34:0. Марц, в свою очередь, победил всех на ЧМ до 23 лет. Матч между этими соперниками может состояться 6 ноября, ведь сборные разведены по разным группам и точно не встретятся друг с другом в субботу.

В весе до 77 кг еще один местный борец Санан Сулейманов ждет встречи с венгром Золтаном Леваи, который выступает на турнире одновременно и за свою национальную команду, и за сборную мира. Эти двое уже однажды встречались, в финале чемпионата Европы 2020 года сильнее был Леваи со счетом 3:1. Прошедший ЧМ в Белграде стал неудачным для обоих спортсменов, где чемпионат стал представитель Кыргызстана Акжол Махмудов. Так что Леваи и Сулейманов жаждут взять реванш и доказать свою силу.

И в категории до 72 кг нас тоже ждет интересная борьба с участием еще одного азербайджанца Улву Ганизаде. В соперниках — чемпион мира из Сербии Мате Немес, сборная которого потрясающе выступила в Белграде. Также отметим противостояние Себастьяна Нада (Сербия) и Хасрата Джафарова (Азербайджан) в весе до 67 кг.

Да и в весе до 82 кг нас тоже ждет нечто увлекательное. Зесь сойдутся друзья-соперники Бурхан Акбудак (Турция) и Рафик Гусейнов (Азербайджан). Они занимают первое и второе места в мировом рейтинге соответственно и могут встретиться в третий раз в карьере. В предыдущих встречах у них ничья, 1:1.

у Гусейнов за спиной бронза Токио-2020, мировое чемпионство 2021 года, а в прошлом году в Осло он победил соперника со счетом 2:1 и вновь стал лучшим на планете. Акбудак выиграл турнир в этом году в Белграде, да и в личной встрече на турецких соревнованиях Рейтинговой серии не оставил Гусейнову шансов — 9:0! Интересно, как будет на этот раз и сведет ли турнирная судьба этих спортсменов, ведь их команды расположились в противоположных группах.

В субботу пройдет групповая стадия, в котором принимаются участие Турция, Иран, Азербайджан, Кыргызстан, Сербия и сборная мира. В воскресенье в 16:00 по московскому времени матч за третье место, а через полтора часа — финал. За онлайн-результатами и трансляциями следите на официальном сайте UWW.

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