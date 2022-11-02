Борьба. Итоги чемпионатов мира — 2022 во всех возрастных категориях

Состоялись все главные турниры по спортивной борьбе в сезоне-2022. Olympics подводит итоги и рассказывает о командах и спортсменах, которые стали основными действующими лицами на взрослом ЧМ, а также чемпионатах мира U23 и U20.

Начнем со взрослого турнира, который прошел в Белграде с 10 по 18 сентября. Наиболее успешно здесь выступили сборные США, Японии и Ирана.

Особо отметим американского вольника Кайла Снайдера. Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира продолжает находить мотивацию и хочет завоевать золото Парижа-2024. Конечно, его поклонники, да и большинство любителей борьбы очень ждали финала в весе до 97 кг, где он со счетом 6:0 победил Батырбека Цакулова, представляющего Словакию. Для Кайла это золото ЧМ стало первым с 2017 года.

Вот что рассказал Снайдер после победы в интервью UWW.

«Это было здорово, я благодарен совему сопернику за финал. Я не выигрывал с 2017 года, а для меня это долгое время. Мне больно проигрывать, но я очень благодарен за то, что снова поднялся на подиум».

Всего у американских вольников четыре золота, а Иран и Япония отличились по два раза.

В турнире борцов классического стиля неожиданно великолепно выступили спортсмены из Сербии, оформившие четыре золота. Отличилась и сборная Кыргызстана, забравшая два высших пьедестала, героями стали Акжол Махмудов в весе до 77 кг и Жоламан Шаршенбеков в категории до 60 кг.

Подробные итоги и результаты ЧМ-2022 по спортивной борьбе среди взрослых читайте здесь.

ЧМ-2022 U23 завершился совсем недавно, он прошел в октябре в испанской Понтеведре.

Выше всяких похвал выступила сборная Грузии, выигравшая командный зачет у вольников и взявшая второе место среди классиков. Главным соперником стал Иран, который победил в греко-римской борьбе и стал вторым во фристайле.

Героем в составе Грузии стал Георгий Элбакидзе, победивший в финале иранца Яздани в весовой категории до 70 кг. Еще одним золотым медалистом в составе Грузии стал Владимир Гамкрелидзе, ставший сильнейшим в весе до 79 кг. В финале он победил казаха Даулета Ергеша.

В женской борьбе уверенную победу одержала сборная Японии.

Более подробно о ЧМ-2022 U23 и всеми результатами читайте здесь.

По итогами чемпионата мира U20 иранские борцы уверенно выиграли общий зачет греко-римского стиля, набрав 174 очка. Второе место занял Азербайджан, представители которого особенно здорово выступили в заключительный день соревнований и взяли два золота: отличились Канан Абдуллазаде в категории до 67 кг и Гурбан Гурбанов в весе до 72 кг.

В командной гонке вольников Иран набрал 159 баллов, на 17 очков позади остановилась команда США, следом Индия. У женщин предсказуемо сильнее всех были японки.

Подробные итоги ЧМ-2022 U20 смотрите здесь.

А на ЧМ U17 первое общекомандное место сумела завоевать сборная Азербайджана. Особенно отличились представители греко-римского стиля, но и вольники сумели потрепать нервы и отобрать очки у команды США: например, победы оформили Васиф Багиров и Ильяс Исаев.

Подробнее о ЧМ-2022 U17 читайте здесь.