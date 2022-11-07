Борьба. Иран и Азербайджан в схватке за Кубок мира!

В столице Азербайджана в течение двух дней проходил командный Кубок мира по греко-римской борьбе — 2022. Olympics сообщает главные итоги соревнований.

Сразу скажем, что до финала добрались хозяева и сборная Ирана. Первые дошли до решающих поединков и в прошлом году, но уступили, а Иран не побеждал на КМ с 2016 года. Как получилось на этот раз?

Открывали финальный день турнира Турция и сборная мира, разыгравшие бронзовые награды. Все началось с противостояния серебряного призера чемпионата мира из Грузии Нугзари Цурцумии и Мухаммета Цакира (весовая категория до 55 кг). Поединок получился зрелищным и завершился со счетом 10:7 в пользу Цурцумии, который вывел свою команду вперед.

В весе до 60 кг Айдос Султангали победил Мукремина Актаса и удвоил преимущество команды мира, а следом еще один грузин Лери Абуладзе, кажется, совсем уничтожил шансы турков на бронзу.

Однако Мурат Фират вернул интригу, которая держалась в итоге до последнего. После ряда схваток счет стал 4:3 в пользу сборной мира. В дело вступили тяжеловесы, державшие драму до последних мгновений. В итоге обе команды набрали по пять побед, однако по квалификационным очкам впереди все-таки оказалась сборная мира.

Но в этот вечер ладони зрителей только начинали потеть. Все еще было впереди, ведь их ждал фантастический экшен от Азербайджана и Ирана. В первом поединке один из лучших борцов этого года Эльданиз Азизли в категории до 55 кг победил оппонента из Ирана, чемпиона до 23 лет Дада Марца, со счетом 4:1. Это один из тех поединков, которые очень ждали на этом турнире, и он того стоил!

Далее Иран одержал две победы, что не очень-то понравилось местной публике. Они ждали, что молодая звезда Хасрат Джафаров сравняет счет. Ожидания оправдались, он уверенно вел схватку и завершил ее с большим преимуществом — 5:1. Толпа была наэлектризована, что же будет дальше?

А дальше — феерия хозяев, три победы подряд и счет 5:2. Казалось бы, все уже решено, но Иран не сдавался.

Все решалось в последней схватке тяжеловесов. Алиакбар Юсофи против Беки Канделаки. Все показатели перед этим поединков были равны, кто побеждает — забирает все. Канделаки начал уверенно и повел 3:0, но за две минуты до конца все изменилось, Юсофи перехватил инициативу и сделал счет 5:3. Даже эмоции публики не помогли Канделаки вырвать победу в последний момент.

Итог — золото Ирана, такое долгожданное и волевое.

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