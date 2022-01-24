Борьба. Гран-при Ивана Ярыгина — 2022. Что ждать, где смотреть

С 27 по 30 января в Красноярске пройдет турнир по спортивной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин — 2022». На крупные международные соревнования многие страны отправили сильнейших спортсменов. Особенно отметилась сборная США, состав которой на этом турнире традиционно очень силен.

Американскую команду возглавит олимпийский чемпион 2016 года и серебряный медалист Токио-2020, хорошо знакомый российским любителям борьбы Кайл Снайдер. Он будет участвовать в турнире Ярыгина уже пятый раз. Дважды американец побеждал — в 2017 и 2018 годах, в 2016 году стал вторым, проиграв Анзору Болтукаеву. Лишь в 2019-м Снайдер был не в тройке, уступив Расулу Магомедову.

В Красноярске мы будем ждать сразу несколько принципиальных и очень интересных противостояний. Тот же Снайдер может встретится... нет, не с Абдулрашидом Садулаевым, который от Гран-при освобожден. Кайла ждет еще один сильнейший соперник, не проигравший ни одного поединка в прошлом году. Чемпион России и Европы Алихан Жабраилов наверняка захочет доказать, что он тоже способен побеждать Снайдера, а значит и претендовать в будущем на медали Олимпийских игр.

Еще одной звездой турнира станет действующий чемпион мира в весе до 57 кг, американец Томас Гилман. На турнире Ярыгина зрители ждут его противостояния с представителем России Абасгаджи Магомедовым, тоже чемпионом мира прошлого года, но в весе до 61 кг.

Впоследствии Абасгаджи должен перейти в более тяжелый вес до 65 кг, однако пока остается в прежней категории, так что это уникальный шанс увидеть его схватку с Гилманом. Скорее всего, россиянин будет иметь преимущество, ведь он как бы спустится на вес ниже, а Томас, наоборот, поднимется.

В прошлом году Гилман потерпел лишь одно поражение, зато какое! На Олимпийских играх американец уступил Зауру Угуеву на последних секундах схватки и в итоге завоевал бронзу.

Есть и другие потенциально интересные противостояния. Например, чемпион мира и Европы Загир Шахиев против обладателя Кубка мира 2018 года Джоя Маккены. Еще один чемпион мира Давид Баев может встретиться с призером ЧМ 2015 и 2017 годов Джеймсом Грином.

Все олимпийские чемпионы Токио, то есть Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев от турнира освобождены.

«На турнире Ярыгина будут бороться все наши борцы, кто стоит на ногах, за исключением олимпийских чемпионов Токио. Мы приняли решение освободить от участия Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова и Заура Угуева, но эти спортсмены будут рассматриваться на участие в чемпионате Европы. После ярыгинского турнира у нас будет два учебно-тренировочных сбора, на которых мы примем решение по составу на дальнейшие старты. Планируем в весовых категориях до 57, 74 и 97 кг провести контрольные схватки между победителями ярыгинского и олимпийскими чемпионами», — рассказал главный тренер национальной команды во вольной борьбе Дзамболат Тедеев в интервью официальному сайту Федерации спортивной борьбы России.