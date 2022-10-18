Борьба. Чемпионат мира U23. Что ждать, где смотреть, расписание турнира

В небольшом испанском городе Понтеведра начался чемпионат мира по борьбе U23, на который собрались сильнейшие спортсмены всех стилей: классики, вольники и даже представители грэпплинга. Olympics представляет соревнования по олимпийским дисциплинам, медали в которых разыгрываются с 18 по 23 октября.

Состав на турнир выглядит очень представительным. Отметим хотя бы то, что на соревнования заявились 15 медалистов взрослых чемпионатов мира. Да, они по-прежнему молодые и подающие надежды, но уже с серьезными регалиями.

Япония традиционно отправила сильнейший женский состав во главе с олимпийской чемпионкой и победительницей мирового чемпионата Юи Сусаки. Также фаворитками в своих весовых категориях станут и чемпионки мира 2022 года Нонока Озаки и Мива Морикава.

Но не только японки будут претендовать на золото. Американка Амит Элор уже имеет в активе победы на ЧМ U20 и среди взрослых, поэтому в Испании нацелена сделать золотой хет-трик всего за один сезон.

В греко-римской борьбе мы увидим выступление армянского спортсмена, за спиной которого уже есть победы на взрослых чемпионатах мира и Европы. Это Малхас Амоян, с которым связаны основные надежды Армении на этом турнире.

Сильная команда и у Ирана. Здесь назовем сразу четырех спортсменов, претендующих на высшие награды, в том числе чемпиона мира 2021 года в весовой категории 130 кг Алиакбара Юсофи, а также Сейеда Сохраби и Мохаммада Реза Мохтари. В этом сезоне Иран неудачно выступил на взрослом ЧМ, не завоевав ни одного золота, поэтому сейчас постарается реабилитироваться.

Большая конкуренция и во фристайле, где отличные составы отправили Азербайджан, Армения, Казахстан, которым будут противостоять спортсмены из США, Ирана и Индии.

17 октября состоялись предварительные и полуфинальные схватки по греко-римской борьбе в весовых категориях до 55-63-77-87-130 кг. Уже со вторник начнется розыгрыш медалей — первыми на ковер выйдут представители вышеназванных весов.

Здесь особо отметим азербайджанца Нихата Мамедли, который борется за победу в категории до 60 кг. Это физически одаренный и тактически грамотный спортсмен, которому пророчат большое олимпийское будущее. А в весе до 72 кг следим за грузином Георгием Чхиквадзе и представителем Армении Шантом Хачатряном.

За результатами в режиме онлайн и трансляциями турнира вы можете наблюдать на официальном сайте UWW.

Чемпионат мира U23 по спортивной борьбе. Расписание финалов

18 октября (вторник)

19:00. Греко-римская борьба. Весовые категории 55-63-77-87-130

19 октября (среда)

19:00. Греко-римская борьба. Весовые категории 60-67-72-82-97

20 октября (четверг)

19:00. Женская борьба. Весовые категории 50-55-59-68-76

21 октября (пятница)

19:00. Женская борьба. Весовые категории 53-57-62-65-72

22 октября (суббота)

19:00. Вольная борьба. Весовые категории 57-65-70-79-97

23 октября (воскресенье)

19:00. Вольная борьба. Весовые категории 61-74-86-92-125