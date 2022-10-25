Борьба. Чемпионат мира U23 — 2022. Грузия и Иран — кто стал лучшим в гонке за командное золото

Больше недели в испанской Понтеведре проходил чемпионат мира по спортивной борьбе U23. Olympics сообщает главные итоги турнира.

Прежде всего отметим великолепное выступление сборной Грузии, сумевшей выиграть общий зачет у вольников. Команда набрала 141 очко и достаточно неожиданно опередила Иран, положивший в свою копилку 134 балла. Третье место у США — 112 очков.

При этом интересно, что у Грузии золото взяли два спортсмена, а у Ирана — четыре. Как же так? Дело в том, что грузины привезли в Испанию очень сбалансированную сборную, в которой лишь один атлет не добрался до медали. У Ирана, в свою очередь, пять борцов остались без наград.

Героем в составе Грузии стал Георгий Элбакидзе, победивший в финале иранца Яздани в весовой категории до 70 кг. Яздани был фаворитом, но в какой-то момент почувствовал излишнюю уверенность, пошел в перепалку с Элбакидзе, которому это и было нужно. Георгий постоянно давил, а иранец не нашелся, чем ответить на жесткий прессинг соперника. Для Яздани это третье серебро в финалах чемпионатов мира.

Еще одним золотым медалистом в составе Грузии стал Владимир Гамкрелидзе, ставший сильнейшим в весе до 79 кг. В финале он победил казаха Даулета Ергеша. Схватка получилась максимально драматичной. Сначала Гамкрелидзе повел со счетом 3:0, но за 35 секунд до конца Ергеш вырвался вперед. Но все же представитель Грузии сумел дожать соперника на последних секундах поединка.

Историческое золото в вольной борьбе завоевал индиец Аман Сехрават, добывший золото в категории до 57 кг. Он стал первым спортсменом из Индии, выигравшим золото на ЧМ U23 по борьбе в истории. В финале он сенсационно одолел турка Ахмета Думана, который в предварительных схватках катком прошелся по всем соперникам.

В женской борьбе предсказуемо великолепно выступила команда Японии, заняв уверенное первое место с 225 очками. Следом расположились команды США и Украины, набравшие по 107 очков. Американцы оказались выше в итоговой таблице, так как в их составе есть золотая медалистка Амит Элор. Интересно, что Элор доминирует в своем весе, но вскоре ей предстоит сложный выбор перехода в одну из олимпийских категорий — 68 кг или 76 кг.

«Я действительно хочу расти, изучать больше техник и работать над новой тактикой. — сказала Элор в интервью UWW. — Я хочу увидеть, как мое тело уверенно чувствует себя в тренировочном процессе. А пока я немного отдохну, но с нетерпением жду чемпионата мира следующим летом».

В греко-римской борьбе Иран оказался на шаг впереди Грузии, набрав 138 очков в общем зачете, что на 37 больше, чем у соперников. За третье место соревновались Турция и Азербайджан, первые оказались чуть успешнее.

Одним из самых ярких выступлений стал золотой поход норвежского борца Эксауса Мукубу. Он оказался первым борцом-мужчиной из Норвегии, который выиграл золото чемпионата мира до 23 лет. Мукубу, начавший заниматься спортом в 10 лет и сразу влюбившийся в борьбу, победил всех соперников в категории до 82 кг.

На этом все чемпионаты мира по борьбе этого года завершены, впереди болельщиков ждет еще несколько турниров, но все же основную часть сезона можно считать законченной.